La película “Madame Web” fracasa en las taquillas de Estados Unidos

“Not watching my movies is like self care” – Dakota Johnson gives an honest answer when it comes to watching herself in films 📽️ #dakotajohnson #madameweb #madamewebmovie #dakotajohnsonedit #dakotajohnsonfan #dakotajohnsoninterview #madamewebfilm #spidermanuniverse #spiderman #marvel #sonymarvel #fiftyshadesofgrey