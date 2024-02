Cillian Murphy revela cuál de sus películas no le parece buena

El actor irlandés Cillian Murphy ha obtenido muy buenas críticas por su trabajo en la película “Oppenheimer”, que considera uno de sus mejores trabajos. Él comenzó su carrera hace más de 20 años y cuenta con una extensa filmografía, pero ahora reveló que hay una de sus cintas que no le parece buena.

En la entrevista que concedió para el más reciente número de la revista GQ Murphy habló al respecto, y se centró en “Red Eye”, filme de 2005 en el que interpretó al villano, compartiendo créditos con Rachel McAdams: “Muchas de mis películas no las he visto. Sé que Johnny Depp siempre diría eso, pero en realidad es cierto. Generalmente las que no he visto son las que oigo que no son buenas. Creo que es la dualidad del personaje. Por eso quería hacerlo (en “Red Eye”). Esas dos cosas. El bueno y el malo en uno. La única razón por la que me atrajo esa película es que podías hacer ese giro. Adoro a Rachel McAdams y nos divertimos haciéndola. Pero no creo que sea una buena película. Es una buena película de serie B”.

Algo que tampoco es del agrado del actor son las giras de promoción para las películas, porque considera que llegan a ser aburridas. “Creo que son un modelo roto. Todos están tan aburridos. La gente siempre me decía: ‘Es reservado’ o ‘Es difícil de entrevistar’ ¡No realmente! Me encanta hablar de trabajo, de arte. Lo que encuentro innecesario y me resulta difícil en lo que quiero hacer es cuando me dicen: ‘Háblame de ti…'”

-Cillian Murphy presentará su más reciente película en el Festival de Cine de Berlín

Ahora Cillian está nominado como Mejor Actor, tanto al premio BAFTA como al Oscar, por su interpretación de J. Robert Oppenheimer, para lo cual se preparó durante varios meses: “Me siento realmente privilegiado y afortunado de estar en una película que conecta con la gente de una manera crítica y comercial. Estar en una película que la gente ha visto tres, cuatro y cinco veces, y se te acercan y te hablan de eso”.

Recientemente se dio a conocer que habrá una tercera parte de “28 Days Later”, la película de horror que en 2002 lanzó a la fama a Cillian Murphy. El nuevo filme llevará por título “28 Years Later” y será dirigido por Danny Boyle, con un guión de Alex Garland. El actor comentó hace unos días a The Independent que está entusiasmado por participar en esta secuela: “Es grandioso escuchar eso. No lo sabía, estaría ahí en un instante. Hice dos películas con esos tipos, y me encantaría trabajar de nuevo con ellos. Desde luego, estaré ahí”.

