Florence Pugh revela los problemas que hubo en una escena de “Oppenheimer” en la que aparece sin ropa

La película “Oppenheimer” es una de las favoritas para ganar el premio Oscar este año, y hace poco su director Christopher Nolan dio a conocer que es su primer trabajo en el que incluyó escenas de sexo, en las que aparecen Cillian Murphy y Florence Pugh. Sin embargo, para la actriz fue muy incómodo que durante una de las secuencias surgió un imprevisto, pues la cámara se descompuso.

Durante una sesión de preguntas -con el actor Jamie Dornan como moderador- en la que estuvieron presentes Murphy, Emily Blunt y Pugh, ésta habló sobre ese incidente: “A la mitad de nuestra escena de sexo la cámara se descompuso. Nadie sabe esto, pero pasó. La cámara no funcionaba cuando ambos estábamos desnudos, y no era el momento ideal. Y no había muchas cámaras; una estaba en el taller mientras la arreglaban, y Chris volteó y le preguntó a alguien: ‘¿Dónde está la otra cámara?’ Malas noticias para esa persona que le informó. Y entonces tuvimos que descubrir cómo arreglar esa cámara”.

Hubo un momento en el que la actriz no sabía qué iba a suceder para solucionar el problema: “Cillian y yo estamos juntos en esa habitación. Es un set cerrado, así que ambos sostenemos nuestros cuerpos así, y un técnico entró. Pensé: ‘Bueno, este es mi momento de aprender. Y dije: ‘Entonces dime, ¿qué le pasa a esta cámara?’ Simplemente creas tus momentos. Yo estaba diciendo: ‘¿Qué está pasando con el obturador aquí, amigo?”

Más tarde el director indicó que había un problema con la luz; a pesar de esos inconvenientes, Florence vio todo como un aprendizaje: “Fue una locura que cada persona en ese set tuviera tanto conocimiento y estuvieran tan listos para hacer este tipo de película, que no hubo ningún momento aburrido. Todo fue asombroso. Nos sentimos como si tuviéramos suerte de estar ahí cada segundo del día”.

“Oppenheimer” está nominada a 13 premios Oscar, incluyendo Mejor Película. En esa categoría el filme de Nolan compite con las cintas “The Zone Of Interest”, “Poor Things”, “Past Lives”, “Maestro”, “Killers Of The Flower Moon”, “The Holdovers”, “Barbie”, “Anatomy Of a Fall” y “American Fiction”. La ceremonia de entrega será el 10 de marzo.

