Florence Pugh revela que sufrió un gran desgaste al trabajar en la película “Midsommar”

Florence Pugh es muy cuidadosa al seleccionar los proyectos en los que decide trabajar, pero ahora reveló que uno de los más intensos fue la película de 2019 “Midsommar”, en la que interpretó a Dani, una chica que viaja a Suecia junto con su novio para un festival y termina siendo parte de un culto siniestro.

Al ser entrevistada para el podcast “Off menu” Pugh, de 27 años, dio detalles acerca de cómo esa experiencia resultó demasiado intensa: “Cada día el contenido era más loco y difícil de hacer. Estaba poniendo cosas en mi cabeza que empeoraban y se volvían más sombrías. Creo que al final, probablemente, definitivamente abusé de mí misma para obtener esa interpretación”.

Tan sólo unos días después de que terminara su participación en esa película Florence comenzó a hacer otra –“Little women”-, con lo que se sintió satisfecha pero a la vez aliviada de dejar ese personaje: “Estaba tan involucrada (en Dani), y nunca antes había tenido esto con ninguno de mis personajes. Nunca antes había interpretado a alguien que sufriera tanto, y que me pondría realmente en situaciones muy raras que tal vez otros actores no necesitan hacer, pero sólo me la pasaba imaginando las peores cosas”.

Casualmente, aunque Florence ya contaba con otras películas en su filmografía, “Midsommar” fue el filme que la lanzó a la fama mundial. Ella actualmente promociona la cinta “A good person”, un drama en el que comparte créditos con Morgan Freeman.

