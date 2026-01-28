Megan Fox y MGK captados en una nueva salida familiar

Megan Fox y Machine Gun Kelly (MGK) volvieron a encender los rumores de reconciliación tras ser fotografiados disfrutando de una cena familiar en Calabasas, California.

A pesar de que fuentes cercanas a los artistas han asegurado a medios estadounidenses que su relación terminó, las imágenes obtenidas por Page Six muestran una dinámica de copaternidad que, para muchos, roza la complicidad de una pareja.

La actriz de Jennifer’s Body, de 39 años, y el músico de 35, cuyo nombre real es Colson Baker, eligieron un perfil bajo para su salida del domingo.

Fox lució un cómodo conjunto de sudadera morada y zapatillas deportivas, mientras cargaba en brazos a su hija de 10 meses, Saga Blade. Por su parte, MGK optó por un estilo informal con pantalones holgados y una camiseta negra.

Un camino sinuoso

La pareja, que se comprometió en 2022 tras conocerse en el set de Midnight in the Switchgrass, anunció su separación definitiva a finales de 2024, poco antes de que Fox diera a luz a su primera hija en común en marzo de 2025. Desde entonces, han sido captados juntos en diversas ocasiones, lo que ha generado confusión entre sus seguidores.

Aunque algunos allegados insisten en que “lo que tenían románticamente se acabó” y que su prioridad absoluta es el bienestar de Saga, la química entre ambos en sus recientes apariciones sugiere que el vínculo sigue siendo fuerte.

“Él ha estado increíble con el bebé y ella disfruta mucho de su tiempo con él”, reveló una fuente a medios estadounidenses.

Por ahora, ni Megan ni MGK han confirmado si han decidido darle una nueva oportunidad a su compromiso.

