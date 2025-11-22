MGK lanza un “picante” comentario en medio de los rumores de reconciliación con Megan Fox

El cantante Machine Gun Kelly (MGK) no dejó indiferente a nadie durante su aparición en el Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas. En un comentario que, rápidamente, se volvió viral, el artista de 35 años se comparó a sí mismo con un corredor de F1 en la intimidad, afirmando: “no estoy muy lejos de un corredor de F1 cuando estoy en el dormitorio, porque soy muy rápido y me lleva mucho tiempo llegar a la meta”.

Esta confesión llega en un momento crucial para la pareja, rodeada de rumores de que MGK y la actriz de ‘Transformers’, Megan Fox, de 39 años, habrían reavivado su romance.

La relación de la pareja ha sido un verdadero torbellino público. Después de comprometerse, su relación llegó a su punto más bajo a fines de 2024, cuando se separaron en medio de especulaciones de que Fox había descubierto “algo perturbador” en el teléfono del rockero. En ese momento, la actriz estaba embarazada de su primer hijo en común.

Sin embargo, la llegada de su hija, Saga Blade Fox-Baker, en marzo de este año, parece haber actuado como un catalizador para el reencuentro. La pareja fue vista viajando a Costa Rica con la pequeña en julio, en lo que parecían unas vacaciones familiares, mostrando una relación de crianza compartida y amistosa.

Los indicios de una reconciliación se han ido acumulando. En agosto, MGK elogió públicamente a Fox durante una aparición en el programa ‘Today With Jenna and Friends’, declarando: “Quiero quitarle importancia a las felicitaciones y pasarle las suyas a Megan. Porque ella realmente hace todo el trabajo”.

Una fuente cercana a la pareja confirmó a la revista People en octubre que, aunque aún no le han “puesto una etiqueta” a su situación y viven en casas separadas, “él pasa casi todas las noches en su casa con el bebé y actúan como una pareja”.

La misma fuente añadió que “para ellos el bebé es lo primero, y eso los ha unido de muchas maneras”, concluyendo que “todo va genial ahora”.

MGK muestra su lado familiar

El mismo fin de semana de su picante comentario en Las Vegas, MGK mostró su lado más familiar. Durante un concierto de su gira ‘Lost Americana’ en Los Ángeles, el cantante dedicó el espectáculo a sus dos hijas: Saga y Casie Colson Baker, fruto de una relación anterior. “Quiero dedicar este espectáculo a mis dos hijas”, dijo con emotividad, añadiendo sobre su hija mayor: “Casie creció demasiado rápido”.

Seguir leyendo: