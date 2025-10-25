Megan Fox y Machine Gun Kelly se habrían reconciliado tras el nacimiento de su hija

Megan Fox y Machine Gun Kelly habrían decidido darle una nueva oportunidad a su relación tras el nacimiento de su primera hija en común, meses después de haberse separado.

De acuerdo con Page Six, fuentes cercanas a Megan Fox y Machine Gun Kelly señalaron que ambos están pasando mucho tiempo juntos como familia, por lo que una reconciliación no sorprendería a quienes los rodean.

“Pasa prácticamente todas las noches en su casa con la bebé y actúan como una pareja, pero no le han puesto una etiqueta ni han hecho nada oficial”, dijo la fuente.

La actriz está contenta con la forma en la que el cantante está al pendiente tanto de ella como de su bebé.

“Aunque aún viven separados, pasan mucho tiempo juntos como familia. Están priorizando al bebé, y eso los ha unido de muchas maneras. Se lleva de maravilla con la bebé y ella disfruta mucho pasar tiempo con él”, aseguró la fuente.

En marzo, el cantante estadounidense anunció en sus redes sociales que su bebé con la actriz estadounidense había nacido.

“¡Ella finalmente está aquí! Nuestra pequeña semilla celestial”, escribió el cantante junto a un video en el que acaricia las manos de su bebé.

En ese momento, Megan Fox y Machine Gun Kelly ya se habían separado; sin embargo, tras el nacimiento de su bebé la dinámica ha cambiado y han retomado el acercamiento, poniendo especial énfasis en la crianza compartida y el bienestar de su hija.

La expareja, que inició su relación en 2020 y tuvo varias rupturas y reconciliaciones a lo largo de los años, anunció su embarazo en noviembre de 2024, poco antes de separarse un mes después.

Megan Fox ya es madre de tres hijos: Noah (11 años), Bodhi, (9 años) y Journey (7 años), fruto de su relación con Brian Austin Green, de quien se divorció en 2019.

Por su parte, Machine Gun Kelly es padre de Casie Colson Baker, de 16 años, fruto de su relación con Emma Cannon.

