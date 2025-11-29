Megan Fox y Machine Gun Kelly fueron vistos en un paseo familiar con su hija

En medio de los recientes rumores de reconciliación, Megan Fox y Machine Gun Kelly fueron vistos juntos en un paseo familiar con su hija Saga Blade.

Esta semana, la expareja fue vista disfrutando de la exhibición LA Zoo Lights: Animals Aglow con su hija Saga Blade, lo que alimentó los rumores de reconciliación.

Tras el nacimiento de su hija, la actriz y el cantante han priorizado la crianza compartida y el bienestar de su pequeña, lo que parece haber acercado nuevamente a ambos.

La salida ocurrió meses después de que la pareja anunciara su separación, pero la llegada de Saga Blade ha transformado su relación.

Según reportes Page Six, Machine Gun Kelly suele pasar noches en casa con Megan y la bebé, reforzando el vínculo familiar. “Pasa prácticamente todas las noches en su casa con la bebé y actúan como una pareja, pero no le han puesto una etiqueta ni han hecho nada oficial”, dijo la fuente.

Por su parte, Megan Fox ha expresado satisfacción con el apoyo que recibe de Kelly en la crianza de su hija, destacando que el cantante está muy involucrado con la bebé. Esta etapa ha permitido que revitalicen su conexión, aunque sin determinar todavía una vuelta formal como pareja.

A pesar de no haber oficializado su reconciliación, fuentes cercanas indicaron a Page Six que pasan mucho tiempo juntos como familia y actúan como pareja en el día a día.

¿Cuándo nació la bebé de Megan Fox y Machine Gun Kelly?

En marzo, el cantante estadounidense anunció en sus redes sociales que su bebé con la actriz estadounidense había nacido.

“¡Ella finalmente está aquí! Nuestra pequeña semilla celestial”, escribió el cantante junto a un video en el que acaricia las manos de su bebé.

En ese momento, Megan Fox y Machine Gun Kelly ya se habían separado; sin embargo, tras el nacimiento de su bebé la dinámica ha cambiado y han retomado el acercamiento, poniendo especial énfasis en la crianza compartida y el bienestar de su hija.

La expareja, que inició su relación en 2020 y tuvo varias rupturas y reconciliaciones a lo largo de los años, anunció su embarazo en noviembre de 2024, poco antes de separarse un mes después.

Megan Fox ya es madre de tres hijos: Noah (11 años), Bodhi, (9 años) y Journey (7 años), fruto de su relación con Brian Austin Green, de quien se divorció en 2019.

Por su parte, Machine Gun Kelly es padre de Casie Colson Baker, de 16 años, fruto de su relación con Emma Cannon.

