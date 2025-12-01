Megan Fox y Machine Gun Kelly habrían pasado Acción de Gracias juntos

En medio de los recientes rumores de reconciliación, Megan Fox y Machine Gun Kelly habrían pasado el Día de Acción de Gracias juntos, reforzando así las especulaciones sobre un supuesto acercamiento romántico entre ambos.

De acuerdo con la revista People, una fuente cercana a la expareja aseguró que pasaron las fiestas de noviembre juntos con su hija Saga Blade

La fuente detalló que la celebración de este año fue mucho más feliz en comparación con la del año pasado, cuando afrontaron un momento difícil en su relación.

“Megan pasó el Día de Acción de Gracias con Colson y su hija”, dice la fuente. “Han avanzado muchísimo desde el año pasado”, aseguró.

“Este año fue una celebración mucho más feliz. Se ha esforzado mucho por mejorar”, agregó.

El fin de semana, la expareja fue vista compartiendo momentos familiares con su hija Saga Blade durante las celebraciones, lo que refuerza su compromiso en la crianza conjunta de su hija.

¿Cómo es la relación de Megan Fox y Machine Gun Kelly?

Tras el nacimiento de su hija, la actriz y el cantante han priorizado la crianza compartida y el bienestar de su pequeña, lo que parece haber acercado nuevamente a ambos.

Según reportes Page Six, Machine Gun Kelly suele pasar noches en casa con Megan y la bebé, reforzando el vínculo familiar. “Pasa prácticamente todas las noches en su casa con la bebé y actúan como una pareja, pero no le han puesto una etiqueta ni han hecho nada oficial”, dijo la fuente.

Por su parte, Megan Fox ha expresado satisfacción con el apoyo que recibe de Kelly en la crianza de su hija, destacando que el cantante está muy involucrado con la bebé. Esta etapa ha permitido que revitalicen su conexión, aunque sin determinar todavía una vuelta formal como pareja.

A pesar de no haber oficializado su reconciliación, fuentes cercanas indicaron a Page Six que pasan mucho tiempo juntos como familia y actúan como pareja en el día a día.

