Elecciones intermedias: cuándo cierran las urnas y a qué hora sabremos quién ganó

A días de las elecciones de mitad de mandato, Donald Trump enfrenta una prueba política que podría cambiar el equilibrio de poder en Washington. El próximo 3 de noviembre, millones de estadounidenses votarán para renovar escaños en el Congreso y elegir gobernadores, en una jornada que pondrá a prueba el respaldo al presidente y el futuro de su agenda.

Los demócratas tienen una oportunidad real de recuperar el control legislativo. Para quedarse con el Senado, necesitan ganar cuatro escaños netos y así controlar la Cámara de Representantes, para ello les basta con sumar tres. Si lo consiguen, Trump podría enfrentar mayores obstáculos para impulsar sus prioridades durante la segunda mitad de su mandato.

Los demócratas ven una oportunidad, pero nada está decidido

Las proyecciones de Decision Desk HQ (DDHQ), socio de The Hill, daban a los demócratas un 57% de probabilidades de controlar el Senado y un 80% de recuperar la Cámara baja. Son estimaciones, no resultados, y las contiendas más cerradas todavía pueden cambiar.

En la batalla por el Senado, Carolina del Norte aparece como una de las mejores oportunidades demócratas. También hay disputas competitivas en Alaska, Maine, Texas y Ohio. En la Cámara baja, los republicanos podrían beneficiarse de los cambios en los mapas electorales de algunos estados, aunque las proyecciones favorecen a sus rivales.

Además, las elecciones para gobernador en Georgia, Iowa, Nevada y Wisconsin podrían modificar el mapa político estatal.

A qué hora cierran las urnas y cuándo habrá resultados

Los horarios varían según el estado y están expresados en hora del Este (ET). Las primeras urnas cerrarán a las 6 p. m. en algunas zonas de Indiana y Kentucky. A las 7 p. m. cerrarán en Georgia, Carolina del Sur, Vermont y Virginia; a las 7:30 p. m., en Carolina del Norte y Ohio.

A las 8 p. m. cerrarán en estados como Pensilvania, Nueva Jersey y Maine. Más tarde llegará el turno de Arizona, Colorado y Nueva York, a las 9 p. m.; California y Washington cerrarán a las 11 p. m. En Alaska, algunos centros electorales permanecerán abiertos hasta la 1 a. m. del miércoles.

Los primeros resultados podrían conocerse durante la noche del martes 3 de noviembre. Sin embargo, el resultado definitivo podría tardar días o incluso semanas, especialmente en contiendas muy cerradas o estados que cuentan votos enviados por correo durante más tiempo.

Michigan, Wisconsin y Pensilvania podrían prolongar la espera si las diferencias son mínimas. California también podría tardar semanas en completar el recuento.

Los nuevos integrantes del Congreso asumirán sus cargos el 3 de enero de 2027, salvo quienes resulten electos en comicios especiales y puedan incorporarse antes.

La respuesta comenzará a perfilarse el 3 de noviembre, pero podría tardar en quedar completamente clara.

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