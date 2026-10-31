“Vota por los que no pueden”, el grito que crece en Houston tras la muerte de un padre a manos de ICE

El dolor por la muerte de un padre se convirtió en un mensaje que cientos de votantes llevan hasta un memorial en Houston. En el East End, las pegatinas de “I Voted” se acumulan sobre una pancarta con una frase que resume el sentimiento de muchos vecinos: “Somos Lorenzo”. El hombre al que recuerdan, Lorenzo Salgado Araujo, murió tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en julio.

La iniciativa comenzó el 19 de octubre, primer día de votación anticipada en Texas, cuando su hijo, Ronaldo Salgado, colocó su propia pegatina en el homenaje levantado junto a Canal Street.

“Voté pensando en él. Y espero que ustedes también lo hagan”, dijo a Straight Arrow mientras pegaba el distintivo sobre la madera. Desde entonces, más de 1,000 personas han dejado sus pegatinas en memoria de Lorenzo, transformando el lugar en un punto de encuentro para quienes buscan honrarlo y expresar su preocupación por las actuaciones de las autoridades migratorias.

El homenaje a Lorenzo se encuentra en el East End de Houston, un barrio con una larga historia de inmigración. Foto AP/David J. Phillip Crédito: David J. Phillip | AP

Un memorial que refleja el descontento

El homenaje se encuentra en el East End de Houston, un barrio con una larga historia de inmigración y una amplia población latina. Durante años, la participación electoral en esta zona no destacó por sus cifras. Sin embargo, los primeros días de votación anticipada de 2026 muestran un cambio.

El análisis de Straight Arrow detectó un aumento del 15.7% en los votos emitidos en centros electorales del East End durante los primeros siete días, en comparación con el mismo periodo de las elecciones de medio mandato de 2018. En el conjunto del condado de Harris, el incremento fue del 36.9%.

Brandon Rottinghaus, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Houston, atribuyó parte de la elevada participación a los votantes latinos, jóvenes y mujeres. No obstante, las cifras de los centros electorales no permiten determinar por sí solas cuánto ha crecido la participación de los residentes del barrio.

“Podría haber sido mi padre”

Para Mónica Gómez, que creció en el East End, el memorial también despierta recuerdos de infancia, comentó al medio antes citado. De niña, escuchaba gritos de “¡La migra!” que alertaban a los vecinos de la presencia de agentes migratorios. Aquellas advertencias le hacían temer que pudieran llevarse a su madre.

La muerte de Lorenzo en su propio barrio reabrió ese miedo. Gómez acudió con su esposo después de votar para dejar sus pegatinas en el homenaje.

Ana Campuzano, hija de padres que cruzaron la frontera desde México, también quiso rendir tributo. “Podría haber sido mi padre. Podría haber sido mi tío”, explicó a Straight Arrow al dejar su mensaje junto a las flores y las velas.

El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que el agente disparó después de que Lorenzo supuestamente intentara atropellar a un oficial con su camioneta. El caso ha generado cuestionamientos y exigencias de transparencia por parte de la comunidad.

Mientras las pegatinas siguen cubriendo la madera, el memorial se ha convertido en algo más que un lugar para recordar a un hombre. Para quienes llegan a dejar su voto simbólico, la consigna es clara, “Vota por los que no pueden”.

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