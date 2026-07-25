Hijos de Lorenzo Salgado piden justicia para evitar que otras familias inmigrantes sufran

Los hijos del inmigrante mexicano Lorenzo Salgado, baleado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), exigieron este viernes a miembros del Congreso de Estados Unidos justicia por la muerte de su padre, que calificaron de “innecesaria y violenta”.

La petición se hizo durante una audiencia pública celebrada en Houston (Texas), organizada por integrantes del Caucus Hispano del Congreso (CHC) y del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, ambos liderados por demócratas, para analizar las acciones federales de control migratorio que han dejado al menos tres fallecidos durante julio.

Lorenzo Salgado murió después de que un agente de ICE le disparó cuando se dirigía a su trabajo como constructor el pasado 7 de julio, en un barrio predominantemente latino de Houston.

“¿Cuántos más de nuestros padres tienen que morir?, ¿cuántos niños más tienen que esperar respuestas?, ¿cuántas esposas tienen que sufrir por la muerte de su pareja?”, expresó Ronaldo Salgado, hijo de la víctima, ante los congresistas.

La audiencia fue encabezada por la congresista Sylvia García, el representante Bennie Thompson y el presidente del CHC, Adriano Espaillat.

La familia pidió a los legisladores actuar para que la muerte del inmigrante mexicano, de 52 años, que vivió más de 30 años en Estados Unidos, no quede impune.

“Este no es un asunto partidista; es un asunto de lo correcto y de lo incorrecto”, insistió Ronaldo Salgado.

Piden cambios en ICE

Los familiares solicitaron una investigación independiente, con cooperación federal y acceso a todas las pruebas, al señalar que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales.

También pidieron la liberación de Daniel Tirado Pantoja, José Trinidad Rojas Pliego y Víctor Hugo Salgado, hermano de la víctima, quienes viajaban con Lorenzo y permanecen bajo custodia migratoria.

“Deportarlos y no garantizar su seguridad es un encubrimiento”, sostuvo Ronaldo Salgado.

La familia también pidió impulsar leyes que permitan esclarecer este tipo de casos y evitar nuevas muertes de inmigrantes durante operativos migratorios.

Congreso reclama respuestas

La congresista Sylvia García afirmó que la audiencia busca iniciar un proceso de rendición de cuentas y transparencia.

Explicó que legisladores demócratas enviaron seis cartas, respaldadas por 180 firmas, al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a ICE para solicitar información sobre tiroteos y operativos migratorios, pero hasta ahora no han recibido respuesta.

La legisladora agregó que representantes de ambas dependencias fueron invitados a la audiencia, aunque no acudieron.

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