Allan Saint-Maximin reveló las razones por las que se fue del América

Allan Saint-Maximin llegó al fútbol mexicano con muchas expectativas puestas sobre él. El delantero francés no pudo cumplir con el nivel exigido para un jugador de su jerarquía. Saint-Maximin se marchó por la puerta de atrás del Club América y el propio jugador explicó sus razones.

A pesar de su bajo rendimiento en el fútbol mexicano, Allan Saint-Maximin tenía la oportunidad de mantenerse en el equipo para reivindicarse en temporadas siguientes con el club. Sin embargo, los hijos del delantero francés habrían sido víctimas de un episodio de racismo en el colegio. Esta fue la gota que derramó el vaso en la paciencia de Allan.

“Pasaron algunas cosas con mis hijos en la escuela…les expliqué a los niños que lo que pasó no era normal y que ya lo sabían, no les hizo mucha gracia (…) Me dio un poco de pena lo de mi hijo, pero este tipo de cosas pasan en todas partes, incluso en Francia, mi país de origen. Como les dije, no tienen por qué aceptarlo”, dijo el futbolista francés en una entrevista para la BBC.

Allan Saint-Maximin habló sobre su salida del @ClubAmerica ??



"No fue culpa del América (caso de racismo). No tengo nada en contra de ellos, los jugadores o el pueblo mexicano. Amo al club. Fue uno de los mejores lugares en los que he estado” pic.twitter.com/lpKL5FGr5u — Luis Ernesto Tricampeon?? (@LuisErnestoP95) September 11, 2026

Allan Saint-Maximin reconoció que no fue una decisión sencilla marcharse de las Águilas del América. Sin embargo, su salida de México fue una decisión consensuada. Saint-Maximin lamentó que por la actitud de unos pocos, él y su familia tuvieron que tomar una decisión tan radical.

“Son solo personas al azar que dicen cosas e intentan atacar a tu familia. Nunca sabes realmente a quién apoyan ni por qué lo hacen, pero cuando esto afecta a tus hijos, no hay muchas opciones. Fue una decisión difícil para mí y mi familia, pero asumo mi responsabilidad porque siempre digo que nunca aceptaré cosas así”, agregó.

Buenos recuerdos del América

Allan Saint-Maximin aclaró que su salida del América no estuvo relacionado directamente con alguna situación dentro del equipo. Al contrario, Allan reconoció haberse quedado con buenos recuerdos del conjunto azulcrema.

“No fue culpa del Club América, no tengo nada en contra de ellos, ni de los jugadores ni del pueblo mexicano. Amo al club. Fue uno de los mejores lugares en los que he estado con mi familia”, concluyó.

El delantero francés, exjugador del Newcastle, jugó solo 16 partidos con la camiseta del América. En poco más de 800 minutos dentro del campo, Allan Saint-Maximin solo pudo anotar 3 goles y conceder 2 asistencias.

Sigue leyendo:

– Salomón Rondón está entre los goleadores históricos del Pachuca

– Alexis Vega revela qué frustró su salida a España

– David Trezeguet cuestiona la mentalidad de los futbolistas mexicanos

– De la Liga MX a España: Anthony Martial está en el radar del Málaga