David Trezeguet cuestiona la mentalidad de los futbolistas mexicanos

La “zona de confort”. Muchos han sido los exfutbolistas que han analizado el presente del fútbol mexicano y han encontrado esta falla. David Trezeguet se sumó a la lista de críticos sobre la mentalidad de los futbolistas mexicanos.

David Trezeguet es un futbolista que representó a Francia en el fútbol, pero tuvo muy arraigada la pasión de Argentina. En este sentido, Trezeguet analizó cuáles son los problemas que no permiten una mayor evolución del fútbol mexicano y sus representaciones internacionales.

“El futbol mexicano tiene que cambiar ciertas actitudes y ciertos aspectos. Es verdad que el jugador mexicano encuentra en México una cierta comodidad, que va en lo deportivo y en lo económico, y esa ambición de crecimiento hace que por ahí lo deje un poco más de lado (ir a Europa)”, dijo Trezeguet en unas declaraciones difundidas por ESPN.

¿Existe conformismo en el jugador mexicano?



?"Siempre hemos tenido esa ideología del jugador mexicano sobre una cierta comodidad"



Ojito a las palabras de David Trezeguet



¿Coinciden? pic.twitter.com/iaUC7wLUtQ — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 9, 2026

El excampeón del mundo comparó el panorama de los futbolistas mexicanos con los sudamericanos. Trezeguet considera que llegar a Europa es una evolución casi obligatoria en la carrera de los futbolistas de Conmebol. Es el objetivo principal.

“Un jugador, en el caso de lo que pasa al menos en Sudamérica, es el crecimiento del jugador a nivel formativo. Después de estar en el primer equipo, la ambición en automático es ir al futbol europeo. Es el crecimiento de uno mismo, de un jugador que tiene ambición con sacrificio”, agregó.

Mercado asequible para Europa

Los clubes mexicanos tienen la posibilidad de “blindar” a sus futbolistas con jugosos contratos. Los equipos de la Liga MX tienen muy buenas finanzas, pero esto hace que sea mucha compleja la negociación por parte de clubes del Viejo Continente.

En este sentido, fichar a un futbolista que proviene de la Liga MX es una apuesta que puede costar varios millones de dólares. No todos los clubes pueden darse el lujo de dejar al azar grandes cantidades de dinero. Es por esto que el mercado sudamericano luce mucho más atractivo.

“La realidad es que el futbol europeo va mucho a la búsqueda de jugadores en Sudamérica: Argentina, Brasil, Uruguay porque está esa mezcla en lo que comentabas, en lo económico, mucho más bajo, y después el jugador que, por ambición, por objetivo, por necesidad y por diferentes motivos. Necesita ese salto de de calidad. Es lo que decimos en Sudamérica: hambre, ¿no?”, concluyó el exdelantero de la selección de Francia.

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