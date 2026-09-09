James Rodríguez podría recurrir a la segunda de Italia para mantenerse activo 

James Rodríguez se resiste al retiro y estaría muy cerca de regresar a Europa. El mediocampista colombiano disputó el Mundial de 2026 con el conjunto cafetero y desde entonces no ha jugado otro partido oficial. El destino de James sería la Serie B de Italia.

El último partido oficial de James Rodríguez fue en los octavos de final de la Copa del Mundo. James disputó 66 minutos en el duelo en el que Colombia quedó eliminada por penales contra la selección de Suiza en el Estadio BC Place de Vancouver.

Al haber terminado su vínculo con Minnesota United, James Rodríguez no tenía club con el que pudiera mantenerse activo tras el Mundial. Sin embargo, según reportes de Matteo Moretto, James podría llegar al Avellino de la Serie B de Italia.

“James Rodríguez está muy cerca de tener nuevo equipo. Según puede adelantar MARCA, El Avellino, club de la segunda división italiana y dirigido por el entrenador Nesta, está en negociaciones muy avanzadas con el colombiano” dice el reporte.

La información detalla que los intereses han sido bastante formarles al punto de mantener conversaciones. El reporte prevé que el acuerdo entre James y el club pueda cerrarse en los próximos días.

“El propio Alessandro Nesta, leyenda italiana y técnico del Avellino, ha mantenido una conversación con el futbolista y las posturas están muy próximas. Ahora la clave es cuadrar números, pero el anuncio podría realizarse próximamente”, agrega la información.

El Avellino de la Serie B

El Avellino es un club que ha iniciado la temporada de forma irregular. El conjunto italiano acumula un par de victorias y una derrota en la segunda categoría del balompié italiano. El Avellno se ubica en la quinta posición de este torneo que recién inicia.

Como dato curioso, James Rodríguez nunca ha jugado para un equipo italiano. James ha representado a clubes de Argentina, Portugal, Francia, España, Alemania, Inglaterra, Qatar, Grecia, Brasil, México, Estados Unidos y su natal Colombia. James nunca ha jugado en el balompié italiano.

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