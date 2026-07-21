James Rodríguez termina un ciclo con Minnesota United

El futuro de James Rodríguez vuelve a estar abierto. Minnesota United confirmó oficialmente la salida del mediocampista colombiano con un mensaje de despedida en sus redes sociales, poniendo fin a una etapa que duró apenas unos meses en la MLS.

La publicación del club estadounidense confirma que no hará válida la opción para extender el contrato del colombiano hasta diciembre de 2026, por lo que James Rodríguez recupera su condición de agente libre y podrá escuchar ofertas de cualquier equipo.

Gracias por todos, James pic.twitter.com/e0Wj3Qx7st — Minnesota United FC (@MNUFC) July 21, 2026

Minnesota United confirma la salida de James Rodríguez

A través de su cuenta oficial en X, Minnesota United anunció el final de la relación con el futbolista cafetero mediante un mensaje de agradecimiento.

La institución publicó una fotografía del mediocampista acompañada del texto “Gracias por todos, James” y un destacado “Thank You”, con el que oficializó su despedida del conjunto conocido como los Loons.

Con este anuncio, el club puso punto final a la breve etapa del colombiano en la MLS, donde llegó como una de las incorporaciones de mayor impacto para la temporada.

Así fue el paso de James Rodríguez por la MLS

James Rodríguez se incorporó a Minnesota United en febrero de este año como agente libre, después de concluir su vínculo con León de la Liga MX.

Durante su estancia con el equipo estadounidense disputó ocho partidos, fue titular en tres encuentros y aportó dos asistencias, aunque no logró estrenarse como goleador.

Si bien sus estadísticas fueron discretas, el colombiano dejó una impresión positiva dentro del vestidor por su experiencia y liderazgo.

Compañeros destacan el liderazgo de James Rodríguez

Más allá de su rendimiento dentro del terreno de juego, varios integrantes del plantel reconocieron la influencia de James Rodríguez en el grupo.

Anthony Markanich destacó recientemente la disposición del colombiano para orientar y apoyar a los futbolistas más jóvenes, resaltando su compromiso con el equipo durante su estancia en Minnesota United.

¿Qué sigue para James Rodríguez?

Con su salida ya oficializada, James Rodríguez queda nuevamente como agente libre, una condición que le permitirá negociar con cualquier club sin necesidad de pagar una transferencia.

Mientras analiza cuál será el siguiente paso de su carrera, el mediocampista mantiene la mira puesta en sus próximos compromisos con la selección de Colombia, donde continúa siendo uno de los referentes del combinado dirigido por Néstor Lorenzo.

La expectativa ahora gira en torno al próximo destino del colombiano, quien se rumora que podría terminar en el América de la Liga MX, aunque no hay nada confirmado aún.

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