James Rodríguez, de regreso con el Minnesota United tras cuadro de deshidratación severa

El mediocampista colombiano James Rodríguez volvió a integrarse a la dinámica de su equipo tras atravesar un episodio de salud que lo mantuvo alejado de las canchas durante varios días. El jugador del Minnesota United ya trabaja bajo supervisión médica luego de haber sido hospitalizado por un cuadro de deshidratación severa que requirió atención especializada.

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El club informó que el futbolista participó en una sesión controlada dentro de las instalaciones de entrenamiento, como parte de un proceso progresivo de reincorporación. Esta etapa inicial no implica aún su regreso pleno a la competencia, ya que su evolución será monitoreada de cerca por el cuerpo médico.

Durante las últimas jornadas, la situación del jugador generó atención luego de conocerse que permaneció en observación clínica durante 72 horas. La Federación Colombiana de Fútbol había detallado previamente que la afección no tuvo origen deportivo directo, sino que se manifestó tras un compromiso amistoso frente a Francia.

Un proceso médico supervisado antes del regreso total

El parte oficial del equipo estadounidense subraya que cualquier avance en la participación del volante estará condicionado a su recuperación. “Su regreso a los entrenamientos con el equipo completo seguirá los protocolos establecidos por el departamento médico del club y estará totalmente condicionado por su evolución clínica”, señaló la institución.

El episodio de salud se desencadenó después del encuentro internacional, cuando el jugador comenzó a presentar síntomas que se intensificaron con el paso de las horas. Esa situación obligó a su traslado a un centro médico, donde recibió tratamiento hasta estabilizarse.

La reincorporación, por ahora parcial, busca evitar recaídas y garantizar que el futbolista retome su actividad en condiciones óptimas. El seguimiento incluye sesiones adaptadas y control constante de su estado físico.

Impacto en el equipo y atención a su evolución

Dentro del Minnesota United, la presencia de Rodríguez tiene un peso relevante tanto en lo deportivo como en el funcionamiento colectivo. Su rol en el campo y su influencia en el vestuario lo convierten en una pieza clave para el esquema del equipo.

Por esa razón, el cuerpo técnico mantiene una postura prudente respecto a su regreso competitivo. La prioridad pasa por asegurar que el jugador complete su recuperación antes de asumir mayores cargas de trabajo o volver a la actividad oficial.

El proceso continuará en los próximos días con evaluaciones médicas periódicas que determinarán cuándo podrá integrarse completamente al grupo.

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