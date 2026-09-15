Gabriel Milito le resta valor al Clásico contra el América

El Clásico Nacional es uno de los partidos más importantes de todo el balompié azteca. Las Chivas de Guadalajara y las Águilas del América se enfrentarán una vez más en la Liga MX. Gabriel Milito minimiza la presión de este encuentro.

El estratega argentino considera que las emociones deben saber manejarse antes de un partido de esta envergadura. Gabriel Milito intenta quitarle presión a sus futbolistas al concebir este partido como un duelo más en busca de un objetivo.

“Entiendo que se pueda generar durante la semana, tenemos la experiencia propia de cuando venían mejor nosotros peor, poco importan los antecedentes, mucho menos en un Clásico. Hay que tener control de las emociones, ver de qué manera preparamos el partido”, dijo Gabriel Milito a los medios.

"EL CLÁSICO ES EL PARTIDO MÁS IMPORTANTE, PERO NO LO VAMOS A TOMAR DIFERENTE" ??



Gabriel Milito explica que, a pesar de la importancia del juego ante el América, ellos lo trabajarán como cualquier otro partido.



"NO TIENE NADA DIFERENTE" ?#FOXGolMéxico pic.twitter.com/nM0qlvBL3N — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 14, 2026

En este sentido, el entrenador de las Chivas considera que no hay valor más grande que jugar en las Chivas. Es decir, jugar un Clásico Nacional no es lo más importante; representar en todas las jornadas al Rebaño Sagrado es el verdadero premio.

“América tiene un gran equipo y nosotros respetamos a todos los equipos de la misma manera. La máxima motivación es jugar para Chivas, no importa contra quien”, agregó.

En las Chivas hay varios jugadores que se han ganado la titularidad en medio de las salidas del club. Santiago Sandoval, Hugo Camberos y Roberto Alvarado han mostrado un buen nivel. Gabriel Milito considera que entre sus papeles está mantener a sus jugadores centrados y poner en la cancha a los que mejor estén, sin importar si están siendo observados a no.

“Nosotros estamos para ayudarlos, sus compañeros, el club, si están siendo observados es por su rendimiento y eso no puede cambiar. Tienen mucho por hacer aún y ya saben que con nosotros juegan los que mejor están, no vamos a permitir que se confundan, incluso si llegan a ser convocados, humildad”, concluyó.

?? ¡CHIVAS ES LÍDER Y MILITO PIDE LOS PIES EN LA TIERRA!



Gabriel Milito:



“Hay que manejarlo con humildad. Los grandes futbolistas y seres humanos tienen que no confundirse”.



?? “El comportamiento no debe cambiar sean o no convocados”. https://t.co/WnTUdVFL7W pic.twitter.com/N4bpfDiEc0 — PressPort (@PressPortmx) September 14, 2026

Chivas vs. América

Las Chivas de Guadalajara y las Águilas del América se enfrentarán el sábado 19 de septiembre por la novena jornada del Apertura 2026. Este partido se desarrollará en el Estadio Banorte de Ciudad de México. El Rebaño Sagrado es líder del torneo; el América está en el tercer lugar a un punto de la cima.

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