Ramón Morales respalda la decisión de Armando González de salir de las Chivas

Armando González está teniendo muy buenos rendimientos en el fútbol griego. “La Hormiga” se marchó de las Chivas de Guadalajara sin poder alzar un título. A pesar de que Ramón Morales considera que ganar un campeonato antes de irse sería lo ideal, el exjugador respaldó la decisión de González.

Las Chivas de Guadalajara es uno de los clubes más grandes de todo el fútbol mexicano. Era usual que los futbolistas ganaran títulos en México y luego se marcharan a Europa por la puerta grande. Ramón Morales cree que los tiempos han cambiado y González tomó una buena decisión al marcharse.

“Al final de cuentas, el aficionado a Chivas quiere que un jugador de Chivas sea campeón y después que se vaya. Todo el mundo quisiéramos eso, pero bueno, hoy las circunstancias han cambiado (…) Hoy le viene la propuesta. Creo que él se ha ganado esa oportunidad, Chivas lo apoyó y, bueno, es un ser humano que está buscando crecer”, dijo Morales en una entrevista con el diario Récord.

Doblete y asistencia ?.

Armando González , “La hormiga “ llega a 3 goles en su cuenta personal y dos asistencias , en dos partidos de liga con su equipo, el Olympiacos de Grecia que ganó 3-2 . pic.twitter.com/zsJmIKd6bg — Becky Reynoso (@BeckyReynoso) September 8, 2026

El último título de las Chivas de Guadalajara fue la Liga de Campeones de la Concacaf en el año 2018. Los trofeos no abundan en el Rebaño Sagrado. Aunque han estado cerca de torneos locales, Armando González no debía desaprovechar la oportunidad de probarse en el fútbol de Europa.

“Si él considera irse allá, en Europa puede tener otros ojos, otras vitrinas que pueden estarlo viendo”, agregó el exjugador del Rebaño Sagrado.

El buen comienzo de “La Hormiga”

El joven delantero de 23 años está demostrando su gran olfato goleador en el fútbol de Grecia. La “Hormiga” ya ha disputado 4 partidos con la camiseta del Olympiacos. González ha podido anotar 3 goles y conceder 2 asistencias en poco más de 200 minutos disputados.

Este ha sido un buen comienzo para Armando González en Europa. Lo importante es que “La Hormiga” pueda mantener el ritmo y cierre la temporada con una buena cantidad de goles. Una buena temporada en Grecia podría permitirle dar el salto a otro club de mayor relevancia en Europa. Un ejemplo de ello fue el salto que pudo dar Santiago Giménez, futbolista que dejó el Feyenoord por el AC Milán.

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