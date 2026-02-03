Newell’s Old Boys quiere a Messi para inicios del 2027

Newell’s Old Boys comenzó a trabajar con la idea de concretar un regreso que marcaría un hito en el fútbol argentino. El club rosarino, donde Lionel Messi dio sus primeros pasos como futbolista antes de emigrar a Europa, tiene como objetivo que el capitán de la selección argentina vista la camiseta rojinegra durante el primer semestre de 2027. Así lo confirmó este martes el vicepresidente de la institución, Juan Manuel Medina, en declaraciones a la prensa local.

“Estamos trabajando en que Leo juegue en Newell’s en el primer semestre de 2027, pero por ahora no hay más que eso”, afirmó Medina en diálogo con el canal TN. El dirigente fue cauto al describir el estado de las gestiones, aunque dejó en claro que se trata de una iniciativa concreta y planificada, no de una simple expresión de deseo.

Según explicó el vicepresidente, el proyecto va más allá del club y requiere el respaldo de distintos actores. “Es un proyecto que excede a Newell’s”, señaló, al detallar que también involucra a autoridades de la ciudad de Rosario, de la provincia de Santa Fe y del fútbol argentino. El objetivo, indicó, es crear un contexto adecuado para un eventual regreso de Messi, tanto desde lo institucional como desde lo deportivo.

Un proyecto que va más allá del club

Medina precisó que la viabilidad del plan dependerá de varios factores clave. “Todo depende de lo que podamos ofrecer en materia de infraestructura y de un esquema deportivo competitivo”, sostuvo. En ese sentido, reconoció que los primeros contactos con el entorno del futbolista comenzaron en 2024, con la intención de explorar escenarios posibles a mediano plazo.

Lionel Messi, que cumplirá 39 años en julio de este año, tiene contrato vigente con Inter Miami hasta el final de la temporada 2028 de la MLS. El astro argentino llegó al club estadounidense a mediados de 2023, procedente del Paris Saint Germain, y desde entonces se convirtió en la principal figura de la liga, además de potenciar la visibilidad internacional del equipo y del fútbol en Estados Unidos.

El deseo de ver a Messi jugando en el fútbol argentino ha sido una constante durante años. La afición de Newell’s, en particular, sueña con verlo regresar al club que integró en su infancia, antes de partir al FC Barcelona con apenas 13 años. Ese temprano salto al fútbol europeo impidió que el público local pudiera disfrutarlo en la primera división argentina.

El contexto reciente alimenta aún más esa ilusión. En 2025, el fútbol argentino celebró el retorno de Ángel Di María, otro campeón del mundo, quien volvió a Rosario para vestir la camiseta de Rosario Central, el clásico rival de Newell’s. Desde su regreso, Di María tuvo un impacto inmediato, con nueve goles y tres asistencias, y fue parte del equipo que conquistó el título de Campeón de Liga en noviembre pasado.

Ese antecedente refuerza la idea de que el regreso de grandes figuras es posible. En Newell’s lo saben y, con cautela, comenzaron a trazar el camino para intentar que Lionel Messi cierre su carrera profesional en el club de sus orígenes.

