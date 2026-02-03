James Rodríguez cerca de la MLS y el Minnesota United

La Major League Soccer aparece como el posible próximo destino en la carrera de James Rodríguez. El mediocampista colombiano, capitán de la selección nacional, analiza seriamente la opción de jugar en Estados Unidos y Minnesota United surge como el club mejor posicionado para incorporarlo en el semestre previo a la Copa Mundial de 2026.

De acuerdo con información publicada a inicios de febrero por The Athletic, el futbolista y la franquicia estadounidense ya mantienen conversaciones. “James Rodríguez y Minnesota United están en conversaciones para un fichaje sorprendente”, tituló el medio especializado en su artículo, una frase que rápidamente generó repercusión tanto en Colombia como en el entorno de la MLS.

Here we go pic.twitter.com/ZCF8zUYo4z — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) February 3, 2026

James, de 33 años, viene de cerrar su etapa en el Club León de México, donde jugó hasta mediados de noviembre. Desde entonces, se ha mantenido entrenando de manera individual mientras define su futuro. En este contexto, el mercado de fichajes de la MLS, que permanecerá abierto hasta el 26 de marzo, ofrece una ventana amplia para que la negociación pueda concretarse.

El volante ofensivo desestimó recientemente la posibilidad de regresar al fútbol colombiano con Millonarios. Su intención, según los reportes, es continuar su carrera en el exterior y mantenerse competitivo de cara al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Minnesota United y el contexto del posible fichaje

Minnesota United es uno de los clubes más jóvenes del fútbol profesional en Estados Unidos. Fundado en 2010, inició su camino en la North American Soccer League (NASL), una de las divisiones de ascenso, y desde 2017 compite en la MLS. El equipo es conocido como los “Loons”, apodo que hace referencia a un ave típica del norte del país.

El club participa en la Conferencia Oeste y tuvo una destacada actuación en la temporada anterior, al finalizar cuarto en la fase regular. Sin embargo, su camino en los playoffs se detuvo en las semifinales, donde fue eliminado por San Diego. Para la campaña actual, su debut está programado para el 21 de febrero, cuando visitará a Austin FC.

Minnesota United también inicia una nueva etapa en el banquillo. El neozelandés Cameron Knowles asumió como entrenador para esta temporada, en reemplazo de Eric Ramsay, quien continuó su carrera en el West Bromwich Albion de la segunda división inglesa. Knowles cuenta con experiencia previa en la MLS, tras haber trabajado como asistente técnico en Portland Timbers.

En el plantel del equipo ya hay presencia colombiana. El defensor central Jefferson Díaz, nacido en San Andrés en el año 2000, forma parte del club desde hace dos temporadas. Llegó procedente del Deportivo Cali y acumula 42 partidos en la liga local, con un gol y cinco asistencias.

Tras más de tres meses de inactividad profesional desde su salida de León, distintos medios estadounidenses informaron el 3 de febrero que los directivos de Minnesota United negocian con el representante de James Rodríguez. De concretarse el acuerdo, el número 10 de Colombia tendría su primera experiencia en la MLS, en un momento clave de su carrera.

