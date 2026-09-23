Lamine Yamal detalla su argumento para ganar el Balón de Oro

Aún falta más de un mes para que se desarrolle la ceremonia del Balón de Oro de 2026. Hasta ahora hay muchos futbolistas que se sienten merecedores del trofeo. Uno de ellos es Lamine Yamal. El jugador del FC Barcelona cree que debe ganarlo por su magia dentro del campo.

Lamine Yamal cree que en este premio se deben dejar a un lado las estadísticas. El atacante español considera que el Balón de Oro es un premio que enaltece a los futbolistas diferentes. Es por esto que el Balón de Oro le recuerda a jugadores como Messi y a Ronaldinho.

“Yo creo que el Balón de Oro es el premio al mejor jugador del año, al jugador que es diferente, que se le disfruta viéndole jugar, ver un partido solo por él. No tiene que ver con los goles que marque ni con nada más. Yo pienso en el Balón de Oro y pienso en Messi, Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes”, dijo Yamal.

The race is on ?

Lamine Yamal's case for the Ballon d'Or.



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Ahora bien, al dejar a un lado el factor “mágico” al que hace referencia Lamine Yamal, sus estadísticas no son para nada despreciables. El delantero del FC Barcelona aportó muchos goles y asistencias en la temporada y además ganó el trofeo más importante de selecciones: la Copa del Mundo.

“Yo creo que todo el mundo que ve fútbol sabe cuáles son mis argumentos, salgo, disfruto, juego bien, juego como yo quiero jugar (…) Por suerte también he podido ganar muchos títulos con el Barcelona, he podido ganar el título más importante que es el Mundial con mi selección, pero más que eso yo creo que la forma en la que juego es el argumento más fuerte y lo que me hace diferente”, concluyo.

Números de Lamine Yamal

En la temporada previo al Mundial, Lamine Ymal jugó 45 partidos. El delantero del FC Barcelona aportó 24 goles y concedió 18 asistencias para la causa blaugrana. En esta nueva campaña, en sus primeros 8 partidos, Yamal ha tenido un furioso comienzo con 8 goles y 6 asistencias.

En la temporada Lamine Yamal conquistó la Suepercopa de España y LaLiga con el FC Barcelona. Con la camiseta de la selección de España, Yamal levantó la Copa del Mundo de 2026.

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