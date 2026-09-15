Lamine Yamal se comparó con Pelé tras haber conquistado el Mundial

Lamine Yamal, con 19 añosos recién cumplidos, conquistó el Mundial de 2026 con la selección de España. El delantero del FC Barcelona dejó las modestias a un lado y se ubicó entre las grandes leyendas del deporte. Entre ellas, Pelé.

El delantero del conjunto blaugrana está consciente de los grandes referentes en la historia del fútbol. Sin embargo, Lamine Yamal destacó su propia carrera al resaltar su juventud. Yamal se comparó con Pelé.

“Ha habido grandes historias en el fútbol, jugadores históricos como Lionel (Messi), Cristiano (Ronaldo) o Diego (Armando Maradona), que no lo he podido ver, pero creo que nunca tan pronto se había ganado tanto. Está el caso de Pelé, que había ganado mucho, pero recientemente no ha habido otro caso“, dijo el futbolista español.

Lamine Yamal: “Hay jugadores históricos como Messi, Cristiano, Maradona, pero creo que nunca antes se había ganado tanto a una edad tan temprana” pic.twitter.com/PW1PAfUvyE — ????. (@gxldeadam) September 13, 2026

En la Copa del Mundo de 2026, Lamine Yamal jugó los ocho partidos que disputó la selección española. La participación de Lamine no fue tan determinante. El delantero del FC Barcelona solo marcó un gol y concedió una asistencia en el Mundial de “La Roja”.

Hasta ahora, con 19 años, Lamine Yamal acumula ocho títulos profesionales. Con el FC Barcelona reúne tres Ligas de España, dos Supercopas de España y una Copa del Rey; con la selección ha podido levantar una Copa del Mundo y una Eurocopa.

Arranque furioso en la temporada

Uno de los principales objetivos que Lamine Yamal debe cumplir para sentarse en la mesa de los grandes es mantener su ritmo con el pasar de las temporadas. Hasta ahora, Lamine Yamal lo está cumpliendo.

En esta naciente temporada, por LaLiga, Lamine Yamal ya ha marcado seis goles en cinco partidos disputados con el conjunto blaugrana. En el marco de la Champions, Yamal aportó un gol y dos asistencias en el primer partido del FC Barcelona en esta nueva edición del torneo.

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