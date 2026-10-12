Horóscopo: qué será de tu semana del 12 al 17 de octubre de 2026
Consulta tu horóscopo semanal y descubre qué te deparan los astros, en el amor y dinero, del 12 al 17 de octubre de 2026
El astrólogo Kirón lanza sus predicciones semanales para todos los signos del zodiaco. Consulta qué te depara en el amor y dinero del 12 al 17 de octubre.
Aries
21/3 al 20/4
AMOR: Situaciones románticas que lo pondrán algo nervioso. Diga no a quienes lo invaden. No prometa lo que resulta imposible cumplir.
DINERO: Su lugar de trabajo se convierte en una jungla peligrosa. Cuídese para no caer en la trampa de nadie.
CLAVE DE LA SEMANA: Será quien se imponga en una competencia feroz.
Tauro
21/4 al 21/5
AMOR: Pruebas de vida que fortalecen en vez de debilitar. Será más fácil conciliar para los que comienzan que para los matrimonios.
DINERO: Si personas poderosas le hacen frente, conviene tener aliados. Tiempos que resultan exigentes, pero productivos.
CLAVE DE LA SEMANA: Sea práctico, no trabaje en proyectos inciertos.
Géminis
22/5 al 21/6
AMOR: Emociones inestables. Si quien está a su lado exige definiciones imposibles, diga no. El diálogo resérvelo para su familia.
DINERO: Usted trabajará mucho mejor si le dan libertad de acción. Evalúe el ambiente aunque lleguen ofertas tentadoras.
CLAVE DE LA SEMANA: Si empezó con el pie izquierdo, vuelva al inicio.
Cáncer
22/6 al 22/7
AMOR: Apueste al deseo y a la franqueza. Capta las necesidades ajenas de un modo inusual; aléjese de quien no responda a su expectativa.
DINERO: Renueve y embellezca su lugar de trabajo porque rendirá más en un sitio agradable, junto a gente cálida.
CLAVE DE LA SEMANA: Delegue tareas en compañeros con buenas intenciones.
Leo
23/7 al 23/8
AMOR: Necesita estar en compañía. A gusto en su casa aunque tenga que cargar con problemas familiares. Lazos afectivos sanos y fuertes.
DINERO: Si ingresa a un nuevo mercado, sea cauto. Que a la hora de las ganancias el reparto sea equitativo.
CLAVE DE LA SEMANA: No piense los vínculos en términos de conveniencia.
Virgo
24/8 al 23/9
AMOR: Sentimientos en desorden. Alguien especial lo inquieta y triplica sus latidos por minuto. Una sorpresa que lo hará feliz.
DINERO: Con suerte a favor. El destino lo lleva a romper con esquemas caducos. Pronto el susto queda atrás.
CLAVE DE LA SEMANA: Es bueno que los pactos de convivencia se renueven.
Libra
24/9 al 23/10
AMOR: Conquista corazones, pero deberá poner freno a las pretensiones ajenas. Su círculo social se limita debido a otros compromisos.
DINERO: Convence con argumentos contundentes a compradores e inversores. Prosperidad asegurada y mucha estabilidad.
CLAVE DE LA SEMANA: Tiene su propio estilo, no se esfuerce en copiar a nadie.
Escorpio
24/10 al 23/11
AMOR: Hágase a un lado si el otro se queja mucho. Si es consciente de las energías que lo rodean, evitará que sin querer lo lastimen.
DINERO: Con iniciativa, pero poco dado a las relaciones públicas. Idea un sistema de trabajo que lo saca de apuros.
CLAVE DE LA SEMANA: Haga frente a esas situaciones que lo asustan.
Sagitario
24/11 al 22/12
AMOR: Con ilusión, pone toda su energía al servicio del sentimiento. Si tiene pareja, en equilibrio. Si inicia un romance, algún roce.
DINERO: Personas invasivas frenan sus decisiones. Una cierta distancia inicial evitará conflictos posteriores.
CLAVE DE LA SEMANA: Evite superponer compromisos, no podrá con todo.
Capricornio
23/12 al 20/01
AMOR: Activo y ocupadísimo, con más tiempo para los amigos que para la familia. Preserve su vínculo de pareja de gente malintencionada.
DINERO: Su compromiso con el trabajo resultará inspirador para quienes lo toman de ejemplo. Fuerza arrolladora.
CLAVE DE LA SEMANA: Trate de ser considerado con los demás. No presione.
Acuario
21/1 al 19/2
AMOR: Ilusionado con alguien que promete pero no cumple. Siga el principio de realidad. Con buen humor y al dulce amparo de su pareja.
DINERO: Despliega al máximo sus dotes ejecutivas. Temporada próspera, de lucha pero con interesantes logros.
CLAVE DE LA SEMANA: Propóngase hacer acuerdos inteligentes con sus socios.
Piscis
20/2 al 20/3
AMOR: Fuerza extrema de sus sentimientos. Se expande y descubre territorios emocionales inexplorados. Cuide la sagrada paz del hogar.
DINERO: Semana perfecta para definir su vocación, cambiar de rumbo o lanzarse a una incierta aventura profesional.
CLAVE DE LA SEMANA: Si alguien lo lastima, aunque duela, corte por lo sano.
Por Kirón