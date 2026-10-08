Qué signos del zodiaco cambian de humor con el clima: principalmente el frío

El clima puede influir en el estado de ánimo de algunas personas y, desde la astrología, ciertos signos del zodiaco son considerados más sensibles a los cambios de temperatura, la lluvia, el frío o los días nublados.

Para algunos, una jornada soleada representa energía y optimismo, mientras que para otros una tarde lluviosa puede convertirse en el escenario perfecto para refugiarse y disfrutar de la tranquilidad.

Según un reporte de Thought Catalog, entre los signos que más podrían relacionar sus emociones con el clima destacan Géminis, Libra, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Los dos primeros sobresalen por su relación con el equilibrio y los cambios, mientras que los tres últimos pertenecen al elemento Agua, tradicionalmente asociado con una mayor sensibilidad emocional.

1. Géminis

Géminis está regido por Mercurio, planeta relacionado con la comunicación, el movimiento y la rapidez mental.

Su naturaleza cambiante hace que pueda experimentar modificaciones de ánimo con relativa facilidad.

Representados por los Gemelos, los Géminis pueden sentirse cómodos con diferentes ambientes, pero suelen tener una preferencia clara por las temperaturas agradables.

El frío intenso puede resultarles especialmente incómodo, mientras que los días cálidos y luminosos pueden levantar su ánimo.

Para este signo, los cambios repentinos de temperatura pueden convertirse en una auténtica prueba de paciencia.

Si pudiera elegir, probablemente mantendría el termostato del mundo en una temperatura agradable durante todo el año.

2. Libra

Libra está representado por la Balanza y tiene una fuerte conexión simbólica con el equilibrio, la armonía y la tranquilidad.

Por eso, los cambios bruscos en el clima pueden resultar particularmente molestos para este signo.

Más que elegir entre calor o frío, Libra podría preferir que las condiciones fueran constantes. Los extremos tampoco suelen ser su escenario ideal: ni un calor sofocante ni un frío intenso.

Un día soleado que rápidamente se convierte en una tarde fría y lluviosa puede alterar su sensación de estabilidad.

Desde la astrología, esta necesidad de armonía explica por qué Libra podría sentirse de peor humor cuando el clima resulta impredecible.

3. Cáncer

Cáncer es uno de los signos de Agua y está relacionado con la sensibilidad, la intuición y el mundo emocional.

Por ello, es presentado como uno de los signos más susceptibles a los cambios en su entorno.

Los días soleados pueden despertar su lado más alegre y relajado, mientras que los cielos grises y las lluvias pueden llevarlo a buscar un espacio tranquilo donde refugiarse.

Para Cáncer, una tarde lluviosa puede ser perfecta para quedarse en casa, escuchar música, escribir o simplemente dejarse llevar por sus emociones.

4. Escorpio

Escorpio también pertenece al elemento Agua, pero su relación con el clima puede ser muy diferente. Este signo suele asociarse con una personalidad intensa, misteriosa y profunda.

Mientras algunas personas esperan con entusiasmo los días soleados, Escorpio podría sentirse más cómodo con cielos oscuros, temperaturas frescas y lluvia.

El ambiente gris puede coincidir con su naturaleza introspectiva y darle una sensación de tranquilidad.

Desde la perspectiva astrológica, el exceso de sol y calor puede resultar menos atractivo para este signo.

En cambio, un día frío y lluvioso puede convertirse en la excusa perfecta para desconectarse del exterior y concentrarse en su propio mundo.

5. Piscis

Piscis es considerado uno de los signos más sensibles, intuitivos y espirituales del zodiaco. Su naturaleza emocional hace que pueda conectar profundamente con el ambiente que lo rodea.

El sol puede hacerlo sentir optimista y lleno de energía, mientras que los días nublados pueden despertar su lado melancólico.

Cuando llueve, Piscis puede encontrar belleza en contemplar las gotas sobre la ventana y disfrutar de momentos de introspección.

El frío, por su parte, puede llevarlo a aislarse temporalmente y buscar espacios donde sentirse protegido.