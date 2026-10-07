Venus retrógrado predice qué signos zodiacales volverán con alguna expareja

Venus retrógrado es uno de los tránsitos astrológicos que más se asocian con el pasado sentimental.

Durante este periodo, algunos signos del zodiaco podrían reencontrarse con sentimientos que creían superados, recibir un mensaje inesperado o incluso volver a tener contacto con una expareja, según la astrología.

Venus permanecerá retrógrado del 3 de octubre al 14 de noviembre de 2026. El planeta comenzará este movimiento en Escorpio y regresará a Libra el 25 de octubre.

A esta energía se sumará Mercurio retrógrado en Escorpio desde el 24 de octubre, creando un escenario asociado con conversaciones pendientes, recuerdos y vínculos del pasado.

¿Por qué Venus retrógrado se asocia con amores del pasado?

En astrología, Venus representa el amor, las relaciones, los valores, el placer y aquello que consideramos importante en los vínculos afectivos.

Cuando entra en movimiento retrógrado, se interpreta como una etapa de revisión en la que pueden reaparecer emociones, preguntas y situaciones que quedaron sin resolver.

Y para cinco signos, este periodo podría traer nuevamente a una persona que parecía haber quedado atrás, de acuerdo con predicciones de Times Of India.

Escorpio

Escorpio podría ser uno de los signos más sensibles a este Venus retrógrado, especialmente porque Venus y Mercurio comienzan sus respectivos movimientos de retroceso en este signo.

Una expareja que llevaba meses sin comunicarse podría enviar un mensaje breve e inesperado, incluso durante la noche.

Aunque el texto parezca casual, podría esconder sentimientos más profundos. Escorpio tendrá que evitar sacar conclusiones demasiado rápido.

Leer el mensaje con calma y esperar antes de responder puede ayudar a distinguir entre una verdadera intención de reconciliación y un simple impulso nostálgico.

Libra

Venus regresará a Libra el 25 de octubre, por lo que este signo podría sentir con fuerza la influencia de una relación pasada.

Una expareja podría aparecer para resolver algo que quedó pendiente, desde una cuestión económica hasta una conversación que terminó mal.

Libra suele buscar armonía y puede sentirse tentado a aceptar un encuentro simplemente para cerrar la historia.

Sin embargo, establecer límites será importante. Una conversación clara puede ser más útil que intentar recuperar inmediatamente una relación que terminó por razones concretas.

Tauro

Tauro, también regido por Venus, podría recibir noticias de alguien que formó parte de su pasado.

El contacto podría llegar de una manera aparentemente inocente: una invitación a tomar café, la devolución de algún objeto o una noticia relacionada con un amigo en común.

La familiaridad puede hacer que el reencuentro resulte especialmente atractivo. Sin embargo, antes de pensar en regresar, Tauro debería recordar cuáles fueron realmente las razones de la ruptura.

Una conversación agradable no necesariamente significa que los problemas originales hayan desaparecido.

Cáncer

Cáncer tiene una fuerte conexión con la memoria emocional y podría ser uno de los signos que más fácilmente recuerde una relación anterior durante Venus retrógrado.

Un cumpleaños, una calle, una fotografía o incluso una receta pueden despertar el deseo de contactar primero.

Es posible que Cáncer escriba un mensaje y lo borre varias veces antes de decidirse. Si finalmente existe comunicación, lo mejor será mantenerla sencilla.

Un mensaje sincero, pero sin grandes declaraciones, permitirá descubrir si existe realmente interés por ambas partes.

Piscis

Piscis puede sentirse especialmente vulnerable ante los recuerdos de una relación.

Este signo tiende a conservar los momentos más bonitos de una historia, y Venus retrógrado podría hacer que una antigua pareja parezca más compatible de lo que realmente fue.

La nostalgia puede llenar los espacios que dejan los hechos, especialmente durante momentos de soledad.

Antes de responder a una expareja, Piscis puede preguntarse cuáles fueron los momentos más difíciles de aquella relación y si las circunstancias actuales son realmente diferentes.

Las acciones serán una señal mucho más importante que las promesas.