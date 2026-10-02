Venus retrógrado 2026: qué significa para tu signo, según la astrología

Venus retrógrado 2026 comienza este 3 de octubre y se extenderá hasta el 13 de noviembre atravesando los signos de Escorpio y Libra.

Para la astrología, se trata de uno de los periodos más importantes del año en asuntos relacionados con el amor, las relaciones, los deseos, los valores personales y las finanzas.

Venus entra en movimiento retrógrado aproximadamente cada 18 o 19 meses, y este ciclo suele interpretarse como una etapa de revisión.

Durante estas semanas pueden reaparecer personas, sentimientos o situaciones del pasado que obliguen a replantear aquello que parecía definido, explicó Vogue en un reporte astrológico.

¿Qué significa Venus retrógrado en 2026?

Desde la perspectiva astrológica, Venus representa el amor, el placer, la atracción, los vínculos y aquello que valoramos.

Cuando parece desplazarse hacia atrás desde nuestra perspectiva terrestre, la astrología interpreta este movimiento como una oportunidad para revisar nuestras decisiones.

En octubre de 2026, Venus retrógrado comienza en Escorpio antes de regresar a Libra.

Esta combinación pone especial atención en la intimidad, los celos, la confianza, el equilibrio y las dinámicas de poder dentro de las relaciones. Así es como afectará a cada signo del zodiaco.

Aries

Aries podría enfrentarse a emociones relacionadas con situaciones que todavía no han quedado resueltas.

Este periodo invita a reconocer patrones repetitivos y dejar atrás resentimientos que dificultan avanzar.

Tauro

Tauro podría descubrir que algunos vínculos necesitan distancia. Aunque romper determinados lazos puede resultar difícil, tomar perspectiva puede ayudar a recuperar autonomía y claridad.

Géminis

Géminis necesitará prestar atención al descanso. La tensión mental y emocional acumulada podría reflejarse en cansancio, por lo que será importante recuperar rutinas que favorezcan el bienestar.

Cáncer

La nostalgia por relaciones anteriores podría aparecer con fuerza. Venus retrógrado invita a Cáncer a explorar nuevas posibilidades y a no dejar que las expectativas de otras personas definan su vida sentimental.

Leo

Leo tendrá una etapa especialmente introspectiva. El movimiento de Venus puede llevarlo a revisar dinámicas familiares y patrones heredados.

La paciencia y la honestidad serán importantes durante este proceso.

Virgo

Virgo deberá observar cuidadosamente acuerdos personales y financieros. La tendencia a idealizar una situación podría impedir detectar detalles importantes, por lo que será conveniente revisar las condiciones antes de comprometerse.

Libra

Venus retrógrado tendrá una influencia especial sobre Libra. El periodo puede despertar el deseo de renovar la imagen personal o el entorno.

Sin embargo, establecer un presupuesto será importante antes de realizar compras.

Escorpio

Escorpio podría experimentar emociones intensas durante estas semanas. Sentimientos reprimidos o resentimientos antiguos pueden regresar a la superficie para ser procesados.

Expresar lo que siente podría convertirse en una forma de liberación.

Sagitario

Sagitario encontrará apoyo en sus personas de confianza. Compartir preocupaciones y mostrar vulnerabilidad con quienes realmente respaldan su crecimiento puede ofrecer una perspectiva diferente durante este periodo.

Capricornio

Capricornio deberá tener cuidado con los compromisos económicos y sociales.

Prestar dinero, asumir favores excesivos o aceptar obligaciones para evitar conflictos podría generar dificultades posteriores.

Acuario

Acuario podría sentirse frustrado al compararse con compañeros de trabajo.

Venus retrógrado recuerda, desde la perspectiva astrológica, que cada proceso tiene su propio ritmo y que la constancia puede ser más importante que la comparación.

Piscis

Piscis podría encontrar señales contradictorias en algunas relaciones. Antes de tomar una decisión definitiva, será conveniente esperar a que exista mayor claridad y escuchar la intuición sin ignorar la realidad.