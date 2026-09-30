Mercurio entra en Escorpio: lo que pasará con tu signo del zodiaco

Mercurio entra en Escorpio este 30 de septiembre y el cambio podría sentirse en la forma en que hablamos, preguntamos y descubrimos información, según la astrología.

Durante este tránsito, los signos del zodiaco podrían descubrir datos que permanecían ocultos o que simplemente nadie se había molestado en contarles.

¿Qué significa Mercurio en Escorpio para el horóscopo?

Mercurio está relacionado con la comunicación, el pensamiento, los mensajes y la manera en que procesamos información.

Escorpio, por su parte, se asocia con aquello que permanece bajo la superficie, las emociones intensas, la investigación y los asuntos que no siempre se hablan abiertamente, explica el sitio Horóscopo Negro.

Por eso, durante este tránsito habrá una tendencia a observar más y preguntar mejor. Cada signo puede vivir esta energía en un área diferente de su vida.

Aries

Aries podría descubrir información importante sobre dinero compartido, pagos, acuerdos o gastos en los que participan otras personas.

Una condición que no conocías o un dato económico puede cambiar tu perspectiva.

También podría aparecer una oportunidad que desconocías. Antes de aceptar cualquier acuerdo, pregunta y asegúrate de conocer todos los detalles.

Tauro

Tauro tendrá las relaciones bajo la lupa. Una pareja, expareja, persona que le interesa o amistad cercana podría revelar algo que llevaba tiempo guardando.

Una frase, un cambio de tema o una respuesta inesperada puede darte la pista necesaria para hacer la pregunta que faltaba.

Géminis

Para Géminis, Mercurio en Escorpio puede revelar información relacionada con el entorno profesional.

Podrías enterarte de cambios, decisiones, proyectos u oportunidades antes de que sean comunicados oficialmente.

También será un buen momento para identificar qué responsabilidades realmente te corresponden.

Cáncer

Cáncer podría recibir una revelación sentimental. Alguien que parecía difícil de interpretar puede mostrar finalmente sus verdaderas intenciones.

En una relación también puede aparecer una conversación sobre sentimientos, planes o una sorpresa que estaba preparándose en secreto.

Leo

Leo podría conocer una nueva versión de una historia familiar. Una conversación puede revelar información sobre una decisión, una propiedad, documentos o acontecimientos del pasado. No necesariamente existía un gran secreto: quizá simplemente faltaba una parte de la historia.

Virgo

Virgo tendrá una capacidad especial para detectar contradicciones y pequeños cambios en las conversaciones.

Alguien podría contar una versión diferente de una historia o revelar información sin darse cuenta. Escuchar con atención será suficiente para comprender mucho más de lo que parece.

Libra

Libra podría recibir información que cambie su percepción sobre el dinero y su propio valor.

Una propuesta puede tener más margen de negociación del que imaginabas o podrías descubrir que tus conocimientos y disponibilidad merecen una compensación diferente.

Escorpio

Mercurio entra en tu signo y puede llevarte hacia conversaciones profundas. Alguien podría decirte cómo te percibe o revelar que lleva tiempo queriendo acercarse.

Pero la mayor revelación también puede venir de ti: reconocer un sentimiento, una decisión o un cambio que todavía no habías expresado.

Sagitario

Sagitario podría enterarse de una conversación, decisión o situación que había permanecido fuera de su radar.

Sin embargo, no todo será negativo. Podrías descubrir que alguien te ayudó, habló bien de ti o te defendió sin que lo supieras.

Capricornio

Capricornio puede obtener información importante a través de amistades, compañeros y grupos.

Una colaboración, proyecto u oportunidad podría estar relacionada contigo sin que lo supieras. También podrás identificar mejor quién te apoya y quién no cumple lo que promete.

Acuario

Acuario debe prestar atención a conversaciones relacionadas con el trabajo. Una vacante, proyecto, cambio o nueva responsabilidad podría comenzar a moverse antes de hacerse oficial.

Una pregunta aparentemente rutinaria puede esconder una intención profesional mucho más concreta.

Piscis

Piscis podría descubrir un dato que transforme una decisión que parecía definitiva.

Estudios, proyectos, trámites o planes de futuro pueden tomar una dirección diferente gracias a una oportunidad o conversación inesperada.