Meghan Markle comparte nuevas imágenes de Archie y Lilibet paseando en Reino Unido

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, de 45 años, ofreció este domingo una nueva mirada inédita a su vida familiar al publicar un vídeo en su historia de Instagram en el que aparecen sus dos hijos con el príncipe Harry: el príncipe Archie, de 7 años, y la princesa Lilibet, de 5.

Las imágenes muestran a los niños disfrutando de un paseo al aire libre por la campiña inglesa. Archie aparece montando en patinete, mientras Lilibet camina cerca de él. En el vídeo también se puede ver a Pula, la labradora de la familia, además de unos ciervos a lo lejos. Meghan musicalizó el momento con la clásica canción de The Temptations, “My Girl”.

Meghan Markle en sus historias de Instagram. Crédito: Instagram.

Un regreso al Reino Unido

El nuevo vídeo llega después de que Meghan y Harry regresaran al Reino Unido con sus hijos en agosto. La familia residía en California desde que se apartaron de sus funciones como miembros de alto rango de la familia real en 2020.

Desde su regreso, Archie y Lilibet han comenzado a asistir a la escuela en Gran Bretaña, aunque la pareja continúa manteniendo gran parte de su vida familiar en privado. El 13 de septiembre, Meghan ya había compartido otro vídeo de su nueva vida en el Reino Unido, en el que se veían salidas familiares como Harry pescando con los niños y Lilibet montando en bicicleta.

La publicación del domingo coincide además con la celebración por parte de Meghan del Día Internacional de la Niña. Junto con el vídeo, la duquesa anunció una colaboración benéfica a través de Archewell Philanthropies, y compartió un mensaje aparte en el que hace un llamamiento al apoyo de padres y cuidadores.

Seguir leyendo:

· La venta de un libro que Meghan Markle obsequió a Eugenia de York desata polémica en la realeza

· Príncipe Harry y Meghan Markle denuncian “intrusión inaceptable” de paparazzis en el colegio de sus hijos

· Así fue la visita de Archie y Lilibet a la casa donde creció la princesa Diana