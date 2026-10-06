La venta de un libro que Meghan Markle obsequió a Eugenia de York desata polémica en la realeza

El regreso del Príncipe Harry y Meghan Markle al Reino Unido se ha visto marcado por varias polémicas relacionadas con su seguridad y la de sus hijos, así como rumores de tensión con otros miembros de la familia real.

En medio de esta ola de dimes y diretes, los internautas han hecho eco de una venta en Ebay que no hizo más que alimentar las especulaciones.

Se trató del libro infantil de Meghan Markle, “The Bench”, publicado en 2021 y que apareció en dicho sitio web de venta por una lujosa cantidad de $23 mil 500 euros ($476 mil pesos mexicanos, aproximadamente).

Sin embargo, el detalle que causó controversia entre los usuarios de internet fue la emotiva dedicatoria que, de acuerdo con el vendedor, sería del puño y letra de Meghan Markle para el matrimonio conformado por Eugenia de York y Jack Brooksbank.

“Queridos Eug y Jack, celebrando el vínculo especial entre padre e hijo. Escribí este poema en Frogmore, espero, Eug, que tú seas testigo del mismo amor allí con tus chicos. Con cariño, Meghan”, expresa el mensaje con la caligrafía que la duquesa de Sussex ha hecho conocida en algunos de sus productos de As Ever, la empresa de lifestyle que fundó en febrero de 2025.

De acuerdo con la fecha mencionada en la dedicatoria, este obsequio se remonta al año 2021, cuando Eugenia dio a luz a su primer hijo.

No pasó mucho tiempo antes de que el libro dejara de ser listado en la página web, desatando una ola de especulaciones sobre el motivo. No obstante, el periodista Rob Shuter declaró en su plataforma “Naughty but Nice” que Eugenia de York llamó personalmente a Meghan Markle para abordar la situación.

En su charla, la princesa se habría dicho “horrorizada” de que el libro haya acabado a la venta, especialmente debido a su valor sentimental.

Pese a la atención mediática que esta noticia ha obtenido, el portavoz de Meghan Markle se ha mantenido al margen de emitir comentarios al respecto, pese a la insistencia de medios como The Daily Express.

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