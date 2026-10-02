Príncipe Harry y Meghan Markle denuncian “intrusión inaceptable” de paparazzis en el colegio de sus hijos

El príncipe Harry y Meghan Markle denunciaron una intrusión a la privacidad y seguridad de sus hijos, Archie y Lilibet, luego de que dos fotógrafos fueran vistos merodeando por el perímetro del colegio al que asisten en Reino Unido y mirando hacia el interior del recinto.

En un comunicado difundido por el portavoz de la pareja, los duques de Sussex calificaron como una “intrusión inaceptable en la privacidad de los niños” el hecho de que no se respete su espacio de estudio.

“Existe una enorme diferencia entre una actividad periodística legítima y unos fotógrafos que recorren el perímetro de un colegio. Se detuvieron para mirar hacia el interior del recinto y vigilan a los niños mientras desarrollan sus actividades cotidianas”, declaró el portavoz.

En su denuncia pública, el príncipe Harry y Meghan Markle aseguran que esta práctica no solo pone en riesgo la seguridad de sus hijos, pues otros padres de familia han expresado su preocupación por el resto de alumnos que acuden al plantel educativo.

“Independientemente de las fotografías que estuvieran buscando, esto no solo constituyó una intrusión inaceptable en la privacidad de los niños, sino también una forma irresponsable y poco meditada de comportarse en las inmediaciones de un colegio“, añadió el colaborador de la pareja.

La seguridad de los duques de Sussex y sus hijos: una preocupación constante para la familia real

Esta no es la primera vez que los duques de Sussex y sus hijos Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5, han encabezado los titulares debido a las preocupaciones por su seguridad. Recordemos que desde su mudanza de regreso al Reino Unido, se ha hecho una prioridad el salvaguardar su privacidad.

Tan es así que Archie y Lilibet cambiaron del colegio que tenían como primera opción a solo dos días de su ingreso. ¿La razón? El intenso tráfico de la zona que hizo que su equipo de seguridad privada tuviera dificultades durante los desplazamientos.

Aunado a esto, el número telefónico de Meghan Markle fue filtrado a través de un chat de WhatsApp entre madres y padres de alumnos de la escuela de su hijo Archie.

De acuerdo con información difundida por el diario The Sun, la integrante de la familia real habría sido el blanco de “una alerta de seguridad” que el tabloide británico calificó como ‘Meg Leak Drama’ (el drama de la filtración de Meghan).

Este consistió no solo en la revelación de su número telefónico, sino también en la de uno de los mensajes que Meghan Markle colocó dentro del grupo compuesto por padres de familia de la escuela de su primogénito.

“¡Hola mamás! Gracias por la cálida bienvenida (emoji de corazón). Estoy muy feliz de formar parte de esta comunidad”, responde la actriz cuando le aseguran que el pequeño Archie tendrá un fabuloso primer día de clases.

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