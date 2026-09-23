De cara al controversial lanzamiento de “Swan Song: Diana, My Sister”, el libro de memorias escrito por el Charles Spencer, se dio a conocer que el príncipe Harry estaría explorando la posibilidad de producir un documental en honor a su madre, Diana de Gales.

De acuerdo con información citada por el diario The Telegraph, el duque de Sussex busca rendir homenaje a la memoria de Lady Di de cara al aniversario número 30 de su muerte, que se cumplirá el 31 de agosto del año 2027.

“Harry quiere honrar a su madre de la forma más significativa”, se destaca en el reportaje.

El portal británico mencionó que la pieza audiovisual se realizará bajo el sello de “Archewell Productions”, propiedad de Harry y Meghan. Sin embargo, fuentes declararon que Netflix podría sumarse a la ecuación como resultado del acuerdo preferencial que mantiene con los duques de Sussex.

La noticia surge en medio de las tensiones derivadas del reciente lanzamiento del libro de memorias de Charles Spencer, hermano de la fallecida Lady Di, “Swan Song: Diana, My Sister”.

Príncipe Harry estaría preparando un documental sobre Lady Di rumbo a los 30 años de su muerte. Crédito: Aaron Chown | AP

Recordemos que hace unos días, un adelanto publicado por el Daily Mail hizo mención del presunto altercado que el escritor protagonizó con el Rey Carlos III tras la muerte de Diana de Gales.

“Por teléfono expresó lo que siempre he interpretado como un profundo desprecio por Diana y su horror ante el impacto que su muerte había tenido en el mundo”, detalla el hermano de la princesa Diana en su libro.

El intercambio de palabras habría escalado de nivel cuando el padre de los príncipes William y Harry lanzó un comentario despectivo sobre la querida Lady Di. “No se preocupe, la olvidaremos muy pronto”, son las palabras que se mencionan en la obra literaria.

En respuesta, el Palacio de Buckingham emitió un comunicado en el que indicó que si bien la institución no hace comentarios sobre libros “por norma”, en esta ocasión se da réplica debido a la gravedad del discurso.

“El rey Carlos III es consciente de que el dolor del duelo fraternal puede nublar la razón, afectar al juicio y puede colorear la memoria de manera que otros no reconocen, incluso años después de una pérdida así”, destaca el escrito.

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