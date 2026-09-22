De Lady Dior a Gucci Diana: el legado de Lady Di en los bolsos de lujo

A casi tres décadas de su muerte, la influencia de Diana de Gales continúa presente en la moda. Su estilo trascendió los años noventa y convirtió algunas de sus piezas favoritas en auténticos referentes del lujo.

Su relación con las grandes casas de moda también quedó plasmada en una serie de bolsos que hoy llevan su nombre o son conocidos por su vínculo con ella. Algunos fueron bautizados oficialmente en su honor, mientras que otros adquirieron su denominación con el paso del tiempo debido a la estrecha asociación con la princesa.

Desde el “Lady Dior” hasta el “Gucci Diana”, pasando por diseños de Chanel, Salvatore Ferragamo y Lana Marks, estas piezas cuentan distintas historias sobre la relación entre Diana y la moda. A continuación, un recorrido por los bolsos de lujo que mantienen vigente el legado de estilo de la princesa.

“Lady Dior” – Christian Dior

The Lady Dior ? Princess Diana

The bag (originally called the ‘Chouchou’) was a gift to Diana from the First Lady of France in 1995 before it was officially released. She later commissioned for a navy blue version of the bag as it ‘suited her well’. The bag was later renamed. pic.twitter.com/tpDdPtdG2S — ?. (@aemisias) January 4, 2024 https://platform.x.com/widgets.js

El Lady Dior es uno de los bolsos más estrechamente relacionados con la princesa Diana. Sin embargo, cuando fue creado por Gianfranco Ferré, entonces director artístico de Christian Dior, el diseño llevaba otro nombre: Chouchou, una palabra francesa que puede traducirse como “favorito” o “predilecto”.

En septiembre de 1995, Bernadette Chirac, entonces primera dama de Francia, le regaló a Diana un ejemplar en color negro durante la inauguración de una exposición de Paul Cézanne en París. La princesa comenzó a llevarlo en diferentes apariciones públicas, incluida una visita oficial a Argentina, y las imágenes contribuyeron a convertirlo en uno de los accesorios más reconocibles de su estilo.

La estrecha asociación entre Diana y el bolso llevó a Dior a rebautizarlo en 1996 como Lady Dior, en referencia al conocido apodo de la princesa. El cambio de nombre convirtió al diseño en un homenaje directo a una de las figuras más influyentes de la moda de su época.

Desde entonces, el Lady Dior se ha mantenido como una de las piezas más emblemáticas de la casa de moda y como uno de los ejemplos más claros de cómo la influencia de Diana trascendió sus propios looks para quedar vinculada a la historia de una firma de lujo.

“Gucci Diana” – Gucci

Yesterday, on the eve of Princess Diana’s 60th birthday, Gucci announced the new bag named Gucci Diana, in her honour. Princess Diana’s favourite bamboo handle tote has been reimagined by Alessandro Michele more than two decades after the original caught her eye! ? pic.twitter.com/6pauwuVq9m — CoutureAndRoyals (@CoutureRoyals) July 1, 2021 https://platform.x.com/widgets.js

El Gucci Diana es un bolso tipo tote de piel que destaca por sus características asas de bambú. La casa italiana presentó originalmente el diseño en 1991, aunque en aquel momento no llevaba el nombre de la princesa. Su vínculo con Diana comenzó a consolidarse durante la década de los noventa, cuando la princesa lo incorporó con frecuencia a sus looks para eventos sociales y actos protocolarios.

La madre de los príncipes William y Harry solía combinarlo con prendas informales, como: sudaderas amplias, shorts de ciclista, blazers y mocasines.

Y aunque el público ya identificaba el diseño con la princesa, Gucci no lo bautizó oficialmente como Gucci Diana hasta 2021. Ese año, el entonces director creativo Alessandro Michele recuperó la pieza de los archivos de la firma y la presentó nuevamente como parte de la colección de bolsos icónicos “Gucci Beloved”, esta vez con un nombre que reconocía directamente su relación con Diana.

La versión renovada conservó las tradicionales asas de bambú, pero incorporó bandas de cuero en tonos neón alrededor de ellas. Además de aportar un elemento distintivo al diseño, estas bandas cumplen una función práctica al ayudar a conservar la forma de las asas. Así, un bolso que Diana convirtió en parte de su característico estilo casual, encontró una nueva etapa dentro del catálogo de la casa italiana Gucci.

“Chanel Diana” – Chanel

@in_vogue_uk Princess Diana famously carried Chanel bags, to the extent that one specific vintage flap bag design was named the Chanel Diana bag in her honor. She was often photographed with it and other Chanel accessories during the 1980s and early-to-mid 1990s. #PrincessDiana #PrincessDi #ChanelDianaBag ♬ Little Things – Adrián Berenguer

El Chanel Diana es una versión vintage del clásico bolso de solapa de Chanel, reconocible por su acolchado de rombos, el cierre con el logotipo “CC” y cadena entrelazada con piel. El modelo fue diseñado durante la etapa de Karl Lagerfeld al frente de la marca y se produjo aproximadamente entre finales de los años ochenta y mediados de los noventa.

La princesa Diana comenzó a llevarlo con frecuencia durante los años noventa, especialmente en una versión negra que apareció tanto en compromisos públicos como en momentos más informales. Su constante presencia junto a la princesa hizo que el bolso quedara estrechamente vinculado con su imagen y que, con el tiempo, comenzara a ser identificado en el mundo de la moda como Chanel Diana o Diana Flap.

Sin embargo, a diferencia del “Lady Dior” y del “Gucci Diana”, el nombre de esta pieza no corresponde a una denominación oficial de Chanel creada como homenaje a Diana. Se trata principalmente de un nombre utilizado para identificar el modelo vintage que alcanzó una particular notoriedad después de que la princesa lo incorporara a su guardarropa.

Chanel dejó de producir el modelo original después de unos años, aunque su estética continuó inspirando modelos posteriores. En 2015, la casa de moda presentó una nueva versión bajo el nombre Vintage Chic Flap.

“Diana Clutch” – Salvatore Ferragamo

De Lady Dior a Gucci Diana: los bolsos de lujo nombrados en honor a Lady Di. Crédito: AP

El Diana Clutch de Salvatore Ferragamo es un bolso de mano inspirado en los diseños de noche que la princesa Diana acostumbraba llevar durante eventos formales. La pieza quedó vinculada a la princesa no solo por su estética, sino también por la relación que mantuvo con la casa italiana, cuyos diseños utilizó en distintas ocasiones durante la década de los noventa.

La amistad entre Diana y Salvatore Ferragamo fue otro de los elementos que llevó a la firma a tomarla como referencia para este diseño. En 1990, la maison bautizó el clutch con su nombre, convirtiéndolo en una pieza asociada con la elegancia y el estilo de la princesa fuera de sus compromisos oficiales.

El modelo suele confundirse con el bolso negro que Diana llevó durante el funeral de Gianni Versace en 1997. No obstante, se trata de piezas diferentes. El clutch que acompañó a la princesa en aquella ocasión se convirtió en otra de las imágenes memorables de su guardarropa, mientras que el Diana Clutch recibió su nombre años antes como parte de la relación entre la princesa y Ferragamo.

El vínculo entre Diana y la firma italiana también quedó reflejado en otros momentos de su vida pública. De hecho, la princesa llevó un discreto clutch negro de Ferragamo durante la noche en que utilizó el célebre “vestido de la venganza”, uno de los looks más recordados de su historia de estilo.

“Lady Di Bag” – Lana Marks

El Lady Di Bag, también conocido como Princess Diana Handbag, fue creado por la diseñadora estadounidense Lana Marks especialmente para la princesa Diana. A diferencia de otros bolsos asociados con la royal, este diseño no se hizo famoso únicamente porque ella lo llevara: nació a partir de un encargo personal de la propia princesa, quien buscaba una pieza exclusiva que llevara su sello.

La relación entre ambas comenzó en Washington, donde Diana conoció a Marks a través de Lucia Flecha de Lima, esposa del entonces embajador de Brasil en Estados Unidos. La princesa quedó impresionada por los bolsos de la diseñadora y le pidió que creara un modelo pensado para ella. El proceso de diseño comenzó en 1995 y la pieza llegó a manos de Diana aproximadamente nueve meses después.

De acuerdo con el relato de Lana Marks, cuando la princesa recibió el bolso hizo un comentario sobre su particular silueta: lo describió como “alto y delgado, igual que yo”, una observación que la diseñadora tomó como una señal de que el diseño había cumplido con sus expectativas. La pieza pronto se incorporó al guardarropa de Diana y se convirtió en uno de los accesorios vinculados directamente con su estilo.

La princesa llegó a contar con varios ejemplares del modelo en diferentes colores y materiales. Según Marks, Diana reunió alrededor de 15 bolsos de esta colección, consolidando así el vínculo entre la creación de la diseñadora y una de las figuras más reconocibles de la moda de los años noventa.

Estos bolsos demuestran que la influencia de la princesa Diana en la moda trascendió sus propios looks: algunas piezas fueron rebautizadas en su honor, otras quedaron asociadas a su imagen y algunas fueron creadas especialmente para ella. Hoy, a casi treinta años de su fallecimiento, su nombre continúa ligado a diseños que forman parte de la historia de las grandes marcas de lujo.

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