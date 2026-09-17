Memorias del hermano de Lady Di sacuden a la realeza: así respondió el Rey Carlos III

El Rey Carlos III, a través de un comunicado difundido por el portavoz del Palacio de Buckingham, se pronunció sobre el primer adelanto del libro de memorias del conde Charles Spencer, hermano de Diana de Gales. Dicho fragmento acusó al monarca de haber hecho comentarios desafortunados tras la muerte de “Lady Di”.

De acuerdo con el adelanto publicado por Daily Mail, Spencer habría protagonizado una acalorada llamada telefónica con el entonces príncipe Carlos.

“Por teléfono expresó lo que siempre he interpretado como un profundo desprecio por Diana y su horror ante el impacto que su muerte había tenido en el mundo”, detalla el hermano de la princesa Diana en su libro “Swan Song: Diana, my sister” (“El canto del cisne: Diana, mi hermana”).

El intercambio de palabras habría escalado de nivel cuando el padre de los príncipes William y Harry lanzó un comentario despectivo sobre la querida Lady Di. “No se preocupe, la olvidaremos muy pronto”, son las palabras que se mencionan en la obra literaria.

Ante la ola de descontento que generó esta revelación, el Palacio de Buckingham emitió un comunicado en el que indicó que si bien la institución no hace comentarios sobre libros “por norma”, en esta ocasión se da réplica debido a la gravedad del discurso.

“El rey Carlos III es consciente de que el dolor del duelo fraternal puede nublar la razón, afectar al juicio y puede colorear la memoria de manera que otros no reconocen, incluso años después de una pérdida así”, destaca el escrito.

Mientras tanto, Daily Mail anunció que realizará más publicaciones inéditas sobre el ejemplar: “Se trata de una serie de otras afirmaciones extraordinarias sobre el matrimonio fallido de Diana y el príncipe Carlos”, detalló el portal.

“Van a poner al Palacio de Buckingham bajo otra tormenta”, concluye el post.

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