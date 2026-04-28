El rey Carlos III defiende “relación especial” con EE.UU.; Trump lo elogia y presume sintonía frente a Irán

El rey Carlos III reafirmó la histórica relación “especial” entre el Reino Unido y Estados Unidos durante un inusual discurso ante el Congreso, en un momento marcado por tensiones internacionales derivadas del conflicto con Irán.

El monarca británico destacó los lazos de cooperación entre ambas naciones, mientras el presidente Donald Trump elogió su intervención y subrayó el respaldo bipartidista que generó.

Ante legisladores demócratas y republicanos, Carlos III evocó una relación construida tras “amargas divisiones de hace 250 años”, en alusión a la independencia estadounidense. “Es una historia de reconciliación, renovación y una asociación extraordinaria”, afirmó el rey, quien fue interrumpido en varias ocasiones por ovaciones de pie.

El monarca también rindió homenaje a su madre, Isabel II, recordando su discurso ante el Congreso en 1991, y destacó los valores compartidos entre ambos países, como el respeto a las instituciones democráticas y el Estado de derecho.

A royal morning 🇺🇸🇬🇧



President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump welcome His Majesty King Charles III and Her Majesty Queen Camilla to the White House. pic.twitter.com/wo6mx0Oa5K — The White House (@WhiteHouse) April 28, 2026

Una alianza en tiempos de incertidumbre

El discurso se produjo en un contexto de fricciones diplomáticas tras la ofensiva impulsada por la administración Trump contra Irán, que no contó con el respaldo inmediato del gobierno británico encabezado por Keir Starmer. Aunque el rey evitó referirse directamente al conflicto, sí reconoció que el mundo atraviesa “tiempos de gran incertidumbre”, con crisis que se extienden desde Europa hasta Medio Oriente.

Aun así, insistió en que ambas naciones han sabido superar diferencias históricas para avanzar juntas. “Cuando encontramos la manera de ponernos de acuerdo, el cambio es inmenso, no solo para nuestros pueblos, sino para el mundo entero”, expresó.

Uno de los momentos más aplaudidos ocurrió cuando Carlos III mencionó la influencia de la Carta Magna en el sistema jurídico estadounidense, destacando que ha sido citada en múltiples decisiones de la Corte Suprema como base del principio de equilibrio de poderes.

.@POTUS and @FLOTUS welcome His Majesty King Charles III and Queen Camilla back to the White House for tonight's official state dinner 🇺🇸🇬🇧 pic.twitter.com/XOwPa6WBZN — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 28, 2026

Mensajes sobre violencia y democracia

Horas más tarde, durante un evento con la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, el rey condenó el reciente intento de violencia ocurrido el fin de semana, al señalar que “estos actos jamás tendrán éxito”. Entre los asistentes se encontraba el legislador republicano Steve Scalise, quien sobrevivió a un tiroteo en 2017 y fue uno de los primeros en aplaudir.

El monarca también hizo una referencia indirecta a problemáticas sociales al hablar de la importancia de apoyar a las víctimas de abusos y otros males contemporáneos, aunque evitó abordar de forma directa la controversia relacionada con Jeffrey Epstein, cuyas repercusiones han alcanzado tanto a figuras británicas como estadounidenses, incluido su hermano, Andrés, duque de York.

.@POTUS: "I want to congratulate Charles on having made a fantastic speech today at Congress. He got the Democrats to stand — I've never been able to do that. I couldn't believe it!" 🤣 pic.twitter.com/PRekIhdaDK — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 29, 2026

Trump destaca el impacto del discurso

Durante la cena de Estado celebrada en la Casa Blanca, Trump elogió ampliamente la intervención del monarca. “Logró que los demócratas se pusieran de pie, algo que yo nunca he podido hacer”, dijo el presidente entre risas, resaltando el tono conciliador del discurso.

El mandatario también reiteró su postura firme frente a Irán, asegurando que no permitirá que el país obtenga armas nucleares. Según Trump, el rey comparte esa preocupación.

Carlos III, por su parte, agradeció la hospitalidad y reconoció el “coraje y la firmeza” del presidente y de la primera dama, Melania Trump, así como la labor del Servicio Secreto tras el incidente violento del fin de semana.

En un tono más distendido, el monarca bromeó sobre la historia compartida entre ambos países, provocando risas entre los asistentes y cerrando una jornada que combinó simbolismo histórico, diplomacia y política contemporánea.

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