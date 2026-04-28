Los Trump reciben al rey Carlos III y Camila con ceremonia oficial en la Casa Blanca

El presidente Donald Trump y la primera dama, Melania, recibieron este martes en la Casa Blanca al rey Carlos III y la reina Camila del Reino Unido en una pomposa ceremonia de honor en los jardines de la residencia presidencial.

Los monarcas, en su primera visita de Estado a Estados Unidos desde su coronación, llegaron a bordo de un vehículo oficial a la residencia poco antes de las 11:00 horas (15:00 GMT), donde la pareja presidencial los esperaba para recibirlos y escuchar juntos los himnos nacionales de ambos países.

Después de que el presidente y el monarca pasaran revista a las tropas, Trump pronunció unas palabras donde aseguró que los estadounidenses “no han tenido amigos más cercanos que los británicos”.

“Compartimos esa misma raíz, hablamos el mismo idioma, sostenemos los mismos valores y, juntos, nuestros guerreros han defendido la misma civilización extraordinaria bajo estandartes gemelos de rojo, blanco y azul”, declaró.

La visita del rey Carlos III se considera una de las más complejas que ha emprendido durante su reinado debido al delicado momento de las relaciones bilaterales, ya que el presidente Trump ha criticado repetidamente al Gobierno británico por no sumarse a la guerra contra Irán, con gestos de desprecio hacia el primer ministro, Keir Starmer.

También se produce en un momento de incertidumbre tras el intento de atentado contra el presidente estadounidense el pasado sábado durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, que ha obligado a reforzar los protocolos de seguridad.

Sin embargo, Trump puso el foco este martes en las buenas relaciones con Reino Unido y dijo que era un enorme privilegio recibir a los reyes.

“A la sombra de los monumentos a George Washington y Thomas Jefferson, rendir homenaje al rey británico podría parecer un comienzo irónico para nuestra celebración de los 250 años de independencia estadounidense; sin embargo, de hecho, ningún tributo podría ser más apropiado”, insistió.

Además, el republicano, que no ha ocultado su fascinación por la realeza y ha alabado la buena relación que mantiene con Carlos III, recordó tiene ascendencia escocesa por su madre, Mary Anne MacLeod, nacida en la remota isla escocesa de Lewis como súbdita británica.

“Mi madre amaba a la familia real. Y cada vez que la reina participaba en alguna ceremonia o en cualquier evento, mi madre se quedaba pegada al televisor y decía: ‘Mira, Donald; mira qué hermoso es eso'”, relató.

Después de esta ceremonia militar, los reyes se reunirán con los Trump en el Despacho Oval.

A continuación, el rey británico, en la que es su primera visita de Estado a EE.UU., se dirigirá al Congreso de Estados Unidos en una sesión conjunta.

Será la primera vez que un miembro de la realeza británica se dirija al Congreso desde 1991, cuando la reina Isabel II se convirtió en la primera monarca británica en hablar ante la Cámara.

Carlos III y Camila del Reino Unido aterrizaron el lunes en EE.UU. para dar inicio a una visita de estado de cuatro días que busca celebrar los 250 años de independencia del país norteamericano.

A su llegada fueron recibidos por la pareja presidencial en la Casa Blanca para tomar el té y posteriormente mostrarles la recién inaugurada y ampliada colmena de la residencia.

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