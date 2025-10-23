El rey Carlos de Inglaterra se convierte en el primer líder de la Iglesia anglicana en rezar públicamente junto a un Papa en 500 años

Un momento histórico para el que hubo que esperar 500 años.

El rey Carlos III de Inglaterra y el papa León XIV rezaron juntos en un servicio religioso en el Vaticano. El rey es la cabeza de la Iglesia anglicana.

Es la primera vez que un monarca británico y el sumo pontífice de la Iglesia católica oran juntos en una misa desde la Reforma del siglo XVI.

Este momento histórico tuvo lugar en la Capilla Sixtina del Vaticano, durante la visita de Estado del rey Carlos y la reina Camila.

Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images: El papa León XVI se reúne con el rey Carlos III y la reina Camila antes de la misa histórica.

Bajo el famoso techo de la capilla, pintado por Miguel Ángel, el servicio reunió a clérigos y coros tanto de la Iglesia católica romana como de la Iglesia de Inglaterra, de la que el rey es la máxima autoridad.

La visita se considerará un importante símbolo de reconciliación.

Para el editor de Asuntos Religiosos de la BBC, Aleem Maqbool, el simbolismo de un Papa y un rey rezando juntos casi 500 años después de la separación de la Iglesia de Inglaterra de Roma “es sorprendente”.

Aunque no es el primer acercamiento y ambas iglesias han recorrido ya un largo camino desde 1534, cuando se dio el cisma entre ambas iglesias y han colaborado en numerosos proyectos y cuestiones de ámbito mundial.

El difunto papa Francisco y el antiguo arzobispo de Canterbury, Justin Welby, incluso viajaron juntos a Sudán del Sur para intentar fomentar la paz.

Como príncipe, con un profundo interés por la fe, el ahora rey Carlos ya había visitado a los pontífices en el Vaticano. A su vez, se sabía que el papa Francisco sentía un gran respeto por la difunta reina Isabel.

Así que, aunque las imágenes del Vaticano de este jueves serán históricas, las bases para estos momentos se han ido sentando a lo largo de décadas y, de hecho, siglos de acercamiento.

