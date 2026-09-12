El nombre de la Princesa Diana de Gales vuelve a acaparar los titulares tras anunciarse que el “vestido de la venganza”, el más famoso en la historia de la realeza británica, será subastado por primera vez en casi tres décadas.

De acuerdo con información citada por Vogue y Harper’s Bazaar, la icónica prenda creada por la diseñadora Christina Stambolian será la pieza principal de una subasta que tendrá lugar en Sotheby’s, en Nueva York, el 9 de diciembre.

Expertos reportan que su valor estimado en la puja podría rondar los $150,000 y los $300,000 dólares.

Pero, antes de encontrar a su nuevo dueño, el “vestido de la venganza” protagonizará una gira mundial de exposiciones de Sotheby’s. La primera parada dentro del recorrido será en Londres del 18 al 24 de septiembre, durante el London Fashion Week, seguido de una exhibición en Hong Kong y Ginebra, antes de viajar a Nueva York para la subasta.

El icónico “vestido de la venganza” de la princesa Diana será subastado en Londres. Crédito: Archivo | AP

Una vez en la Gran Manzana, tendrá una última exposición pública en el edificio Breuer de Sotheby’s a partir del 2 de diciembre, tan solo 7 días antes de la subasta oficial el 9 de diciembre.

La noche que bautizó a la prenda como “el vestido de la venganza”

Fue por allá del 29 de junio de 1994, durante una fiesta de Vanity Fair en la Serpentine Gallery de Londres, cuando Diana de Gales apareció frente a las cámaras portando el icónico vestido que muchos consideraron “atrevido” para la imagen de la exmiembro de la realeza.

Sin embargo, el contexto de su uso pronto se hizo tan famoso como la prenda en sí. Recordemos que la misma mañana del evento salió a la luz la entrevista televisiva en la que el entonces príncipe Carlos, de quien Diana estaba separada, abordó su infidelidad durante su matrimonio.

La stylist que vistió a Diana para la ocasión declaró tiempo después que esta tenía planeado un atuendo diferente; no obstante, tras la emisión de la entrevista, le comentó que quería “lucir espectacular” y no esconderse de los reflectores.

Tras la atención mediática que se le brindó a la prenda durante esa noche, Lady Di nunca volvió a lucirlo en público. Sin embargo, en junio de 1997, la socialité incluyó el diseño de Stambolian entre las 79 prendas que ella misma sacó a subasta a beneficio de organizaciones benéficas contra el cáncer y el VIH/Sida.

Para ese año, el vestido fue adquirido por sus actuales propietarios y ha permanecido en su poder desde entonces. Con esta nueva subasta, se espera contribuir a la causa que la Princesa Diana apoyó en vida; y es que parte de los ingresos se destinará a la organización benéfica NHS Lothian Charity en nombre del Royal Hospital of Edinburgh.

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