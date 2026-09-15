El Príncipe Harry cumple 42 años: cinco datos que no sabías de él.

Un día como hoy, pero de 1984 nació Henry Charles Albert David, mejor conocido como el Príncipe Harry, miembro de la familia real e hijo de la aclamada ‘Lady Di’.

Pese a su distanciamiento de la corona, el Príncipe Harry se mantiene como uno de los miembros más queridos por el público a nivel mundial, pues cada paso de su vida se dio frente a los reflectores.

En esta fecha, que marca el cumpleaños número 42 del Duque de Sussex, te compartimos algunos datos que probablemente no conocías sobre él y su historia.

1. Su amor por la cocina

El hijo menor de ‘Lady Di’ cuenta con varios talentos ocultos y, según el ex-chef de la finca Highgrove, el príncipe Harry mostró gran interés por la cocina desde sus primeros años de vida.

Con estas declaraciones, a nadie le sorprendió descubrir que Henry Charles Albert David disfruta de experimentar en la cocina para consentir a su esposa, Meghan Markle.

2. Es un amante de los deportes extremos

El Príncipe Harry es un aventurero de corazón, por lo que además de ser un experto jugador de polo, disfruta de practicar y seguir disciplinas de alto riesgo como el motocross y el esquí acuático.

3. Detesta las redes sociales

Tal y como lo reveló en su documental de Netflix, el miembro de la familia real prefiere mantenerse alejado de las redes sociales por el “arma de doble filo” que pueden llegar a serl.

Además, el famoso publicó un ensayo en Fast Company donde advierte a la sociedad de la necesidad de cambiar la manera en la que la sociedad se relaciona desde dichos medios.

“Creemos que tenemos que remodelar la arquitectura de nuestra comunidad online de una manera que se defina más por la compasión que por el odio. Que apueste por la verdad en lugar de la desinformación; por la equidad y la inclusión en lugar de la injusticia y el miedo; por el discurso libre, en lugar del envenenado”, señaló en dicho escrito.

4. La geografía es su punto débil

De acuerdo con información retomada por Vogue Magazine, integrante de la familia real contaba con un buen historial académico en materias como Inglés y Arte. Sin embargo, la geografía no fue su punto fuerte: obtuvo una “D” durante su paso por Eton College.

5. Trabajó como cuidador de rebaño

Durante su año sabático, el príncipe Harry trabajó en un rancho de Queensland, en Australia. Allí, fungió como jackaroo, y se encargó de reunir a los rebaños de toros en una estación ganadera y de arreglar las vallas.

Dicho lugar sería su hogar y lugar de trabajo por poco más de tres meses. Dicha propiedad, según se menciona en diversas publicaciones, pertenecía a Annie y Noel Hill (amigos de la difunta princesa Diana).

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