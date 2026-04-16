El príncipe Harry afirma que no quería un papel real tras la muerte de su madre

El príncipe Harry habló sobre la muerte de su madre, la princesa Diana, y su lugar en la realeza durante su viaje en Australia. Confesó que sintió un profundo rechazo hacia su lugar en la realeza, asegurando que durante años no quiso saber nada con su rol institucional.

El duque de Sussex, de 41 años, realizó estas declaraciones en la Cumbre InterEdge en Melbourne, donde pronunció un emotivo discurso de 19 minutos sobre salud mental.

Sin embargo, fue en una conversación posterior con el líder empresarial Brendan Nelson cuando Harry reveló sus verdaderos sentimientos sobre ser miembro de la familia real.

El duque de Sussex en la Cumbre InterEdge en Melbourne hablando sobre salud mental.

Crédito: Jonathan Brady/Pool Photo via AP.

¿Qué dijo Harry?

“Cuando mi madre falleció justo antes de mi decimotercer cumpleaños, pensé: ‘No quiero este trabajo. No quiero este puesto; no me gusta a dónde me lleva esto’”, declaró el príncipe, según informó PA Media.

“Mi madre se molestó muchísimo y yo estaba totalmente en contra, y me negué a aceptarlo durante años”, confesó.

Harry explicó que fue un largo proceso de reflexión el que finalmente cambió su perspectiva. “Al final me di cuenta: ‘Un momento, si hubiera otra persona en esta posición, ¿cómo aprovecharía al máximo esta plataforma?”, señaló.

Expresó que hubo una pregunta clave que le ayudó a reorientar su vida: “¿Qué querría mi madre que hiciera? Y eso realmente cambió mi perspectiva”.

En su discurso principal, Harry también habló de sentirse “perdido, traicionado o completamente impotente” en varias etapas de su vida, y destacó que convertirse en esposo y padre de Archie y Lilibet le dio la estabilidad que necesitaba.

“Cuando un padre se siente abrumado, los hijos lo notan. Pedir ayuda no es una debilidad, sino una muestra de fortaleza”, concluyó.

Su gira, que continuará en los próximos días, se ha centrado en la salud mental y el bienestar laboral.

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