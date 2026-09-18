Sin Meghan Markle, el Príncipe Harry protagoniza su primer acto público tras su regreso a Reino Unido

El Príncipe Harry ha protagonizado su primer acto público desde que se anunció su mudanza de regreso al Reino Unido junto a su esposa Meghan Markle y sus hijos Archie y Lilibet. Sin embargo, pese a la anticipación que generó el avistamiento de los duques de Sussex, el hijo menor de Lady Di sorprendió al aparecer solo en la gala los Invictus Spirit Awards.

Enfundado en un elegante traje y luciendo sus medallas militares, el miembro de la familia real británica hizo su arribo al Old Royal Naval College, donde se reunió con antiguos participantes de los Juegos Invictus, la competición deportiva para militares y veteranos heridos en cumplimiento del deber que él mismo impulsó en el 2014.

Aunque en 2020, tanto él como su esposa Meghan dejaron de ser miembros activos de la familia real británica, el príncipe Harry portó con orgullo las cuatro medallas militares y de servicio que obtuvo durante su tiempo en el ejército.

Estas incluyen: la Medalla de Servicio Operativo en Afganistán, las de los Jubileos de Oro y Diamante de Isabel II, la del Jubileo de Platino de 2022, así como la insignia de Caballero Comendador de la Real Orden Victoriana.

Tras robarse los reflectores con su llegada al Old Royal Naval College, el hijo del Rey Carlos III brindó un discurso en el que resaltó la importancia de estar cerca de quienes atraviesan dificultades y de reconocer las enseñanzas que los veteranos pueden aportar más allá de su experiencia militar.

“La gente te observa. El compañero que está pasando por un mal momento. El joven soldado que se pregunta cómo será la vida después del uniforme. La familia que intenta encontrar su camino hacia adelante. Quizás ya no lleves el uniforme, pero sigues siendo un líder“, expresó durante la gala.

La aparición pública del famoso se da apenas a unas semanas de su mudanza al Reino Unido en compañía de su familia tras seis años viviendo en Estados Unidos. Los duques de Sussex optaron por establecerse en una residencia en los Cotswolds, una región rural en el centro-oeste de Inglaterra, conocida por sus campos de lavanda y arquitectura de época.

Mientras el público se mantiene a la espera del regreso a la vida pública de Meghan Markle, la actriz comparte una mirada inédita a su nueva vida en Reino Unido, incluyendo sus paseos por el campo, así como días tranquilos en casa.

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