Así fue la visita de Archie y Lilibet a la casa donde creció la princesa Diana.

El hermano menor de la princesa Diana, Charles Spencer, volvió a ser el portavoz de una inesperada revelación sobre la familia real. En esta ocasión se trató de la visita que los duques de Sussex realizaron este verano a Althorp House, la histórica casa de la familia Spencer junto a sus hijos Archie y Lilibet.

Fue durante una entrevista concedida al programa “Lorraine” que el escritor concedió detalles inéditos sobre la visita de Harry y Meghan a la casa familiar ubicada en Northamptonshire, donde Lady Di vivió en su infancia y parte de su adolescencia.

“Harry vino a quedarse durante el verano con su familia y fue maravilloso”, indicó ante las cámaras del reconocido show británico.

En su relato, destacó que el encuentro tuvo lugar el pasado mes de julio, cuando Harry realizó un viaje al Reino Unido para concretar actividades relacionadas con los Invictus Games. Mientras él atendía dichos compromisos, Meghan Markle y sus hijos permanecieron unos días en la propiedad de los Spencer.

Charles Spencer comentó que la estancia de los duques de Sussex y sus hijos despertó un sentimiento de nostalgia al imaginarse cómo habría sido Diana de Gales en su faceta como abuela.

Y es que no podemos olvidar que, además de tratarse de la casa de la infancia de Lady Di, Althorp se trata del lugar en donde descansan sus restos, en una isla privada situada en medio del Oval Lake.

“Cuando veo a los dos pequeños corriendo por ahí… es muy triste no tenerla. ¿Se imaginan qué gran abuela habría sido Diana? Los habría consentido muchísimo”, añadió durante la charla.

Pese a que el tío del príncipe Harry mantuvo privados los detalles sobre la estancia de los pequeños Archie y Lilibet, de 7 y 5 años respectivamente, la prensa británica menciona que esta se trata de su primer visita conocida a la casa de la princesa de Gales.

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