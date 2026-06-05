Tahith Chong, el único jugador que nació en Curazao y representará a su país

La selección de Curazao estará en el Mundial de 2026. El conjunto de la Concacaf asistirá a una Copa del Mundo por primera vez en su historia. Curiosamente, los curazoleños tienen un dato que resalta entre sus convocados: solo Tahith Chong nació en Curazao.

De los 26 jugadores convocados por el entrenador Dick Advocaat, también nacido en otro país, solo Tahith Chong puede presumir haber nacido en territorio de Curazao.

No está de más mencionar que esta pequeña isla forma parte del Reino de los Países Bajos. Esto le ha permitido a la nación caribeña estrechar una buena relación política y social. En este sentido, Países Bajos es la principal opción de los ciudadanos en términos migratorios.

Tahith Chong nació en Willemstad, capital de Curazao. Sin embargo, el propio Chong se fue desde muy joven de la isla. Tahith Chong se marcho a Países Bajos y fue en el país europeo donde comenzó a desarrollar su carrera como futbolista.

El mediocampista ofensivo, con 16 años, firmó con el Manchester United para continuar con su desarrollo futbolístico. Chong fue formando su carrera hasta defender los colores del Werder Bremen, Brujas, Birmingham, Luton y ahora en el Sheffield United.

No está de más mencionar que Tahith Chong realizó todo el proceso de selecciones juveniles con Países Bajos. Chong jugó desde la categoría Sub-15 hasta finalizar en la Sub-21. Desde septiembre de 2025 representa a Curazao y su nombre quedará en la historia de la isla y del fútbol mundial.

Lista de convocados de Curazao

Eloy Room – Nimega, Países Bajos (Miami FC, EE. UU.)

– Nimega, Países Bajos (Miami FC, EE. UU.) Trevor Doornbusch – Haarlem, Países Bajos (VVV-Venlo, Países Bajos)

– Haarlem, Países Bajos (VVV-Venlo, Países Bajos) Tyrick Bodak – Almere, Países Bajos (SC Telstar, Países Bajos)

– Almere, Países Bajos (SC Telstar, Países Bajos) Armando Obispo – ‘s-Hertogenbosch, Países Bajos (PSV Eindhoven, Países Bajos)

– ‘s-Hertogenbosch, Países Bajos (PSV Eindhoven, Países Bajos) Riechedly Bazoer – Utrecht, Países Bajos (Konyaspor, Turquía)

– Utrecht, Países Bajos (Konyaspor, Turquía) Shurandy Sambo – Geldrop, Países Bajos (Sparta Rotterdam, Países Bajos)

– Geldrop, Países Bajos (Sparta Rotterdam, Países Bajos) Sherel Floranus – Rotterdam, Países Bajos (PEC Zwolle, Países Bajos)

– Rotterdam, Países Bajos (PEC Zwolle, Países Bajos) Deveron Fonville – ‘s-Hertogenbosch, Países Bajos (NEC Nijmegen, Países Bajos)

– ‘s-Hertogenbosch, Países Bajos (NEC Nijmegen, Países Bajos) Joshua Brenet – Kerkrade, Países Bajos (Kayserispor, Turquía)

– Kerkrade, Países Bajos (Kayserispor, Turquía) Juriën Gaari – Kerkrade, Países Bajos (Abha Club, Arabia Saudita)

– Kerkrade, Países Bajos (Abha Club, Arabia Saudita) Roshon van Eijma – Tilburg, Países Bajos (RKC Waalwijk, Países Bajos)

– Tilburg, Países Bajos (RKC Waalwijk, Países Bajos) Juninho Bacuna – Groningen, Países Bajos (FC Volendam, Países Bajos)

– Groningen, Países Bajos (FC Volendam, Países Bajos) Leandro Bacuna – Groningen, Países Bajos (Iğdır FK, Turquía)

– Groningen, Países Bajos (Iğdır FK, Turquía) Livano Comenencia – Breda, Países Bajos (FC Zürich, Suiza)

– Breda, Países Bajos (FC Zürich, Suiza) Ar’jany Martha – Rotterdam, Países Bajos (Rotherham United, Inglaterra)

– Rotterdam, Países Bajos (Rotherham United, Inglaterra) Kevin Felida – Spijkenisse, Países Bajos (FC Den Bosch, Países Bajos)

– Spijkenisse, Países Bajos (FC Den Bosch, Países Bajos) Godfried Roemeratoe – Oost-Souburg, Países Bajos (RKC Waalwijk, Países Bajos)

– Oost-Souburg, Países Bajos (RKC Waalwijk, Países Bajos) Tyrese Noslin – Ámsterdam, Países Bajos (SC Telstar, Países Bajos)

– Ámsterdam, Países Bajos (SC Telstar, Países Bajos) Tahith Chong – Willemstad, Curazao (Sheffield United, Inglaterra)

Sontje Hansen – Hoorn, Países Bajos (Middlesbrough, Inglaterra)

– Hoorn, Países Bajos (Middlesbrough, Inglaterra) Jürgen Locadia – Emmen, Países Bajos (Miami FC, EE. UU.)

– Emmen, Países Bajos (Miami FC, EE. UU.) Jeremy Antonisse – Rosmalen, Países Bajos (AE Kifisia, Grecia)

– Rosmalen, Países Bajos (AE Kifisia, Grecia) Kenji Gorré – Spijkenisse, Países Bajos (Maccabi Haifa, Israel)

– Spijkenisse, Países Bajos (Maccabi Haifa, Israel) Jearl Margaritha – Groningen, Países Bajos (SK Beveren, Bélgica)

– Groningen, Países Bajos (SK Beveren, Bélgica) Brandley Kuwas – Hoofddorp, Países Bajos (FC Volendam, Países Bajos)

– Hoofddorp, Países Bajos (FC Volendam, Países Bajos) Gervane Kastaneer – Rotterdam, Países Bajos (Terengganu FC, Malasia)

Sigue leyendo:

– ¿Qué lleva un mundialista en su maleta?

– Anthony Martial y su decepcionante paso por la Liga MX

– Hugo Sánchez explica qué le falta a México para ganar el Mundial

– Las claves de Curazao para conseguir la clasificación al primer Mundial de su historia