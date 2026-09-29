Javier Aguirre no oculta sus elogios sobre Gilberto Mora

Gilberto Mora es el futbolista mexicano de mayor proyección en la actualidad. El jugador de los Xolos de Tijuana recibió elogios de su exseleccionador en México. Javier Aguirre destacó la calidad de “Morita” y espera verlo pronto en Europa.

El “Vasco” ahora ejerce sus funciones como nuevo entrenador del Valencia. Desde la distancia el estratega mexicano ofreció sus impresiones sobre Gilberto Mora. Javier Aguirre no duda de las capacidades del futbolista de 17 años.

Mucho se ha hablado de la decisión de Rafa Márquez, actual seleccionador de El Tri, de darle la camiseta número 10 a Gilberto Mora. A pesar de la edad, Aguirre considera que el futbolista de los Xolos cumple con las características necesarias para sobrellevar el peso de esa camiseta.

“Gil es un crack, es un jugador que seguramente en poco tiempo estará fuera de México, merece irse a Europa a un gran equipo, lo va hacer seguramente. Y sí, el 10, ¿quién mejor que él? la verdad es que no hay otro“, dijo Aguirre.

?? RUEDA DE PRENSA DE JAVIER AGUIRRE



«Al Valencia no se le puede decir que no. Nunca. Es un histórico, con una afición brutal. Te acojonas. Queremos que el equipo vuelva donde debe estar»



«Estoy conociendo a los jugadores. Veo con tristeza que hay jugadores lesionados y voy a? pic.twitter.com/cvBTKJpkqu — Radio Esport Valencia 91.4 (@Radioesport914) September 28, 2026

Se abre una puerta en Europa

Javier Aguirre prevé que Gilberto Mora pueda dar el salto al Viejo Continente en poco tiempo. El “Vasco” está al mando del Valencia y esto puede favorecer a una vinculación directa en el mercado. Sin embargo, este club español no podría competir contra las finanzas de otros grande equipos del continente.

Puede que el Valencia no sea el destino de Gilberto Mora en el mercado de pases, pero si se abre una posibilidad para la llegada de otros jugadores aztecas. El “Vasco” los conoce bien del proceso de selecciones y, en medio de la emergencia deportiva del club, podría ser un factor determinante en la elección de fichajes.

“Ya se acabó el mercado de verano. Voy a ver, voy a sentarme con Braulio que es el director deportivo del Valencia. Veremos qué le hace falta al equipo, veremos cómo está el presupuesto y el mercado y tomaremos decisiones“, dijo Aguirre sobre los traspasos.

¡HAZLO, VASCO! ?



La respuesta de Javier Aguirre sobre si le gustaría llevar a Erik Lira a Valencia. ??? pic.twitter.com/nrw8JuaxqF — TNT Sports México (@tntsportsmex) September 28, 2026

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