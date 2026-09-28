Javier Aguirre fue presentado como DT del Valencia: “El plan inmediato es ganar”

Javier Aguirre ya es oficialmente el nuevo entrenador del Valencia. El técnico mexicano fue presentado ante los medios en Mestalla y dejó claro desde el primer momento cuál será su objetivo: conseguir victorias cuanto antes para cambiar la situación del equipo.

“La gente está cansada de mensajes. Ningún mensaje. Vamos a jugar contra el Racing de Santander y el mejor mensaje que puede recibir la gente es una victoria”, afirmó.

Aguirre reconoció la dimensión del reto que tiene por delante, pero evitó recurrir a promesas. “Intentaré darles cuanto antes una victoria. Podría quedar muy bien con palabras, pero no es mi intención. Por supuesto que sé dónde vengo, la propiedad, lo que sucede. No quiero ser repetitivo, pero el plan inmediato es ganar. Me tengo que dedicar lo antes posible a darle una alegría”.

El entrenador explicó también por qué aceptó la propuesta del Valencia, pese a que tenía otras opciones y estaba disfrutando de tiempo con su familia.

“Nunca le puedo decir que no al Valencia. Es un histórico de la Liga, del fútbol mundial, tiene una afición brutal, he venido de rival y te ‘acojonas’, como dicen ustedes. Quiero que sea para el rival un estadio imponente y quiero que el equipo vuelva a los puestos que merece”.

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Javier Aguirre pide entrega y compromiso a sus jugadores

El mexicano llega a un equipo que suma cuatro puntos después de siete jornadas y que necesita una reacción. Para Aguirre, el Valencia cuenta con talento individual y una cantera de calidad, pero debe recuperar la confianza en sus propias capacidades.

Su idea de juego pasa por la intensidad y el esfuerzo, dos aspectos que considera innegociables.

“Mis equipos pueden ser lo que sean, pero se caracterizan por mucha energía. Ganarle a equipos míos debe costarte sangre, sudor y lágrimas. Yo era bastante torpe como futbolista, pero dejaba la última gota de sudor. El esfuerzo no es negociable, como se dice ahora”.

Aguirre también reconoció el trabajo del técnico interino Óscar Sánchez y destacó a los jóvenes que han tenido participación con el primer equipo, entre ellos Mayol, Otorbi y Córdoba.

El entrenador firmó por una temporada, con opción a una segunda, aunque dejó claro que ahora mismo no piensa más allá del primer compromiso. Su prioridad es preparar al equipo para volver a ganar.

? Javier Aguirre: "No se le puede decir que no al Valencia CF. Es un histórico de LALIGA, del fútbol mundial y con una afición brutal"



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El sentido del humor de Aguirre se hace presente en Mestalla

Fiel a su estilo cercano y espontáneo, Aguirre también dejó varios momentos distendidos durante su presentación. Cuando una pregunta no fue de su agrado, respondió con una frase muy característica: “Entonces no me la hagas, güey”.

El mexicano, de 67 años, también bromeó sobre el paso del tiempo y su vida personal. “Estoy cada día más jodido”, comentó en otro momento, antes de reconocer quién tiene la última palabra en casa: “Pues no lo sé, hijo, porque será lo que diga Silvia —su esposa—, que es la que manda”.

Más allá de las bromas, el técnico aseguró que seguirá siendo el mismo de siempre: “Seré el Javier de siempre”.

Por su parte, el director deportivo del Valencia, Braulio Vázquez, explicó que tuvo claro que Aguirre quería asumir el cargo apenas siete minutos después de iniciar la conversación, incluso antes de hablar de cuestiones económicas.

El primer reto de Aguirre será ante el Racing de Santander

El debut de Aguirre al frente del Valencia será ante el Racing de Santander, en El Sardinero. El entrenador tendrá poco tiempo para preparar el encuentro y deberá trabajar con una plantilla que arrastra varias bajas.

Será su sexta experiencia en el futbol español, después de dirigir a Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca.

Aguirre sabe que el contexto exige resultados inmediatos. Por eso, en su presentación no quiso adelantar grandes promesas ni hablar de objetivos a largo plazo. Su mensaje fue mucho más concreto: el Valencia necesita ganar, y ese será el punto de partida de su trabajo.

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