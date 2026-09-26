Confianza plena en Javier Aguirre con el Valencia

El exfutbolista Mario Alberto Kempes, campeón del mundo con Argentina en 1978 y que militó en el Valencia a finales de los setenta y principio de los ochenta del pasado siglo, confía en que el mexicano Javier Aguirre sea capaz de sacar al equipo español de la situación que atraviesa.

El ‘Matador’, que se encuentra de visita en Valencia, considera que el técnico mexicano, al que conoce personalmente, cuenta con experiencia suficiente para afrontar el reto y confía en que pueda conseguir una mayor unión dentro del vestuario, gracias a su capacidad para gestionar grupos y recuperar a equipos en momentos complicados.

El Valencia se encuentra en la penúltima posición de LaLiga EA Sports tras haber sumado sólo cuatro puntos en las siete primeras jornadas de competición, una situación que derivó en la destitución del entrenador Carlos Corberán tras el último partido liguero disputado y la llegada de Javier Aguirre al banquillo de Mestalla.

“Yo no creo que -Aguirre- tenga una varita mágica, pero es un entrenador que ha sabido sacar a varios equipos de problemas“, señaló a los medios este sábado Kempes, quien recordó la experiencia de Aguirre al frente de otros equipos en situaciones difíciles.

??@apunt_media ha parlat hui amb Mario Alberto Kempes.



? 'El Matador' s'ha referit a la situació del @valenciacf_vale i a l'arribada del nou entrenador:



?? "Aguirre no té una vareta màgica"



?Tot això i més, en els Esports de l'@apuntnoticies, a partir de les 14:45 h? pic.twitter.com/Ec7wlmEsVr — À Punt Esports (@apuntesports) September 26, 2026

El exjugador del Valencia considera que la plantilla dispone de jugadores suficientes para revertir la situación, aunque lamentó que esa calidad no se haya traducido hasta ahora en el rendimiento colectivo.

“Plantilla hay. Si no, no creo que jugasen con la camiseta del Valencia. Insisto, jugadores hay. El problema es que no se ha visto, quizás, esa unión que puedan tener“, apuntó.

Kempes incidió especialmente en la necesidad de recuperar la cohesión del grupo y evitar que el equipo pierda la confianza cuando los resultados no acompañan. “Vemos que el equipo se baja muy rápido los brazos cuando no se va bien, y esto es preocupante“, agregó.

En este sentido, el exdelantero argentino considera que una de las principales virtudes de Aguirre es su capacidad para gestionar vestuarios. “Yo creo que ‘el Vasco’ es un sabedor de grupos y ojalá que consiga unirlos a todos”, indicó.

Para Kempes, también será importante que quienes tienen capacidad de decisión en el club den “un pasito al costado” para facilitar el trabajo del equipo y favorecer un ambiente más positivo entre la afición y el Valencia.

El exfutbolista, que ha mantenido en los últimos años una postura crítica con la situación del club y con la gestión de la propiedad de la entidad -el singapurense Peter Lim-, aseguró, además, que no pretende desempeñar funciones administrativas. “Yo vine como jugador de fútbol, me peleé como jugador de fútbol y no quiero ser oficinista ni nada porque a mí me encantaba ser embajador -del Valencia-“, explicó.

Kempes también afirmó que durante su etapa vinculada al club hubo momentos en los que no pudo expresarse con libertad. “En el Valencia no se podía hablar”, añadió ‘El Matador’ en alusión a su despido como embajador del club tras sus críticas a los dirigentes de la entidad en distintos momentos por la pobre trayectoria del equipo y su política deportiva.

Las declaraciones tienen lugar después de que Kempes valorase recientemente la llegada de Aguirre al banquillo valencianista y haya reclamado tiempo para que el técnico pueda trabajar con el equipo.

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