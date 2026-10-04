Mauricio Pochettino responde a Rafa Márquez y le da crédito a la selección de Estados Unidos: “Hay que forzar los errores”

La derrota de México ante Estados Unidos por 3-0 generó distintas lecturas después del partido. Mientras Rafael Márquez señaló que el resultado estuvo condicionado por los errores cometidos por su equipo, Mauricio Pochettino ofreció su propia explicación sobre lo ocurrido en el llamado Clásico de la Concacaf.

El entrenador de Estados Unidos aseguró que respeta el análisis realizado por su colega, aunque destacó el trabajo de sus futbolistas para provocar las equivocaciones que terminaron inclinando el partido a su favor.

¿Qué respondió Pochettino a Rafa Márquez?

Cuestionado sobre las declaraciones de Rafael Márquez, Pochettino evitó entrar en una confrontación con el técnico de la selección de México y aseguró que cada entrenador puede interpretar el partido desde su propia perspectiva.

“Yo tengo grandísimo respeto por todos mis colegas y por supuesto que por México, por la Selección Mexicana. Lógicamente no soy quién para contradecir a mi colega (Rafa Márquez), cada uno tiene su forma de ver las cosas, lo respeto”, dijo en conferencia de prensa.

Sin embargo, el técnico argentino matizó esa lectura al señalar que las equivocaciones de México también estuvieron relacionadas con la presión y las acciones que generó Estados Unidos durante el encuentro.

“Está claro que han pasado situaciones que, por supuesto, si yo estuviera en su lugar opinaría lo mismo. Hay que estar ahí, hay que forzar los errores, para nosotros la primera jugada fue una donde forzamos el error, el segundo también por conceptos que el equipo adquiere con este cuerpo técnico”, mencionó el argentino.

POCHETTINO LE RESPONDE A RAFA ????



?El DT de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, respondió a las declaraciones de Rafa Márquez sobre que los goles en contra fueron "regalos". ?



El argentino afirmó "nosotros forzamos los errores" ? pic.twitter.com/CNAEbooZ8L — La Octava Sports (@laoctavasports) October 4, 2026

Pochettino destaca el trabajo de Estados Unidos

Más allá de la valoración de Márquez, Pochettino puso el foco en la manera en que Estados Unidos consiguió aprovechar las oportunidades que tuvo durante el partido.

El estratega consideró que no se trató únicamente de esperar los errores del rival, sino de generar las condiciones necesarias para que esas equivocaciones aparecieran. Esa lectura fue la que utilizó para explicar el 3-0 sobre México y el funcionamiento de su equipo.

La victoria permitió a Estados Unidos imponerse con claridad en el duelo ante la selección de México, mientras que las palabras de ambos entrenadores dejaron dos interpretaciones sobre un mismo aspecto del partido: los errores que terminaron siendo determinantes en el marcador.

Domination in the desert.



ROLL THE HIGHLIGHTS! ? pic.twitter.com/z9PLpkg0f6 — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) October 4, 2026

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