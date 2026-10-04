Rafael Márquez acusa errores groseros en la dolorosa caída de México ante Estados Unidos

Con cara de pocos amigos y no era para menos después de que una cadena de errores infantiles echara a perder por completo su primer Clásico del Río Bravo contra los Estados Unidos, el técnico de la Selección Mexicana, Rafael Márquez, reveló que la diferencia en el terreno de juego fueron los errores groseros que cometieron sus propios pupilos.



Márquez, que de por sí jamás ha sido muy afecto a los micrófonos, tuvo que cumplir por pura obligación con la conferencia de prensa al finalizar el duelo número 80 de esta encarnizada rivalidad, un escenario donde el estratega nacional intentó ponerle el pecho a las balas y explicar un doloroso tropiezo de 3-0 en Arizona que caló hondo en el ánimo de la delegación azteca que viajó con la ilusión de dar un golpe de autoridad.

? ¡RAFA SIN FILTRO! ???



El entrenador mexicano acepta los "ERRORES GROSEROS" de su equipo tras la derrota ante Estados Unidos pic.twitter.com/z2qJlbut3y — Claro Sports (@ClaroSports) October 4, 2026



El Káiser de Michoacán expuso ante la prensa que al principio del encuentro tuvieron la gran oportunidad de manejar los hilos de las acciones, pero les faltó pegada y claridad a la hora de definir en el arco norteamericano, una debilidad que el rival de las barras y las estrellas no perdonó, aprovechando al máximo los regalos defensivos para castigar con una severidad absoluta las desatenciones del conjunto tricolor.



Márquez aseguró que en los primeros minutos estuvieron en cancha rival con buena posesión y un par de llegadas mientras que los locales solo tuvieron el gol sin esa sensación real de generar un peligro constante, por lo que se queda con el buen manejo del balón en el arranque, pero lamenta profundamente la falta de claridad en el último tercio de la cancha combinada con esos errores muy groseros que terminaron regalándole los tres goles al oponente.

"A Santi le hace falta tener más minutos”



Rafael Márquez fue contundente ante la falta de ritmo de Santiago Giménez pic.twitter.com/nPLbwujf9M — LUIS CASTILLO (@mluiscastillo) October 4, 2026



El timonel nacional expuso que en el fútbol se gana, se empata y se pierde, por lo que afortunadamente son fallas que se pueden corregir a tiempo y lo más importante será la capacidad del grupo para sobreponerse y tener una fuerte autocrítica para mejorar, buscando mantener un nivel competitivo como el mostrado hasta el minuto 28 para rescatar las cosas buenas y corregir los pecados de cara al partido que disputarán en pocos días.

? "SON ERRORES QUE SE PUEDEN CORREGIR"



? "LO MÁS IMPORTANTE ES HACER AUTOCRÍTICA"



? "HAY COSAS BUENAS QUÉ RESCATAR"



Las palabras de Rafa Márquez tras la goleada. pic.twitter.com/zUC7cHCV9Q — Futbol Picante (@futpicante) October 4, 2026



Finalmente, Rafael Márquez se refirió al desempeño de Santiago Giménez y con muy pocas ganas de profundizar en el tema, expuso que al delantero le hace falta tener minutos en la cancha para alcanzar una mejor forma física, revelando que la intención del cuerpo técnico era darle juego para que fuera tomando ritmo tras una persistente molestia que le impidió participar en los dos primeros encuentros, por lo que siguen confiando plenamente en sus condiciones.

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