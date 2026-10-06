Estados Unidos doblegó 1-0 a Canadá para firmar una fecha FIFA impecable

La selección de Estados Unidos cerró una fecha FIFA perfecta al ligar su cuarta victoria consecutiva imponiéndose 1-0 ante Canadá. Con este resultado, el cuadro norteamericano deja en claro que va por buen camino en su renovación rumbo al Mundial de 2030.



Esta racha impecable incluyó triunfos contundentes sobre Perú por 4-1, Chile por 4-2 y el doloroso 3-0 contra México. En total, el equipo del Tío Sam sumó 12 goles a favor y apenas tres en contra, reflejando una mejoría notable en su sistema de juego.

¡YA LO GANA EL ‘TEAM USA’! ¡EL TALENTO JUVENIL! ??



Justin Ellis pone adelante a @USMNT, el jugador de Orlando City la manda a guardar y vence 1-0 a Canadá ?



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La última victoria se dio en el Allianz Field, donde el equipo dirigido por Mauricio Pochettino encontró el triunfo gracias al juvenil Justin Ellis. El atacante cojeó un poco tras una jugada fuerte, pero aguantó en la cancha para anotar el único gol del partido.



El gol nació tras una gran jugada de Alex Freeman por la banda derecha, quien armó una pared con Malik Tillman antes de servirle el balón en bandeja a Ellis. Con esta anotación, el cuadro de las barras y las estrellas ligó 11 partidos marcando en el primer tiempo.

Nothing for free from Alex. ?? pic.twitter.com/oybwhmzo2H — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) October 7, 2026



Para la parte complementaria, Canadá vendió cara la derrota y estuvo a punto de empatar con una volea de Luc de Fougerolles. Sin embargo, el balón se estrelló en el travesaño tras un ligero pero milagroso desvío del portero Brian Schwake.



De esta manera, el conjunto estadounidense cerró con broche de oro una ventana internacional donde debutaron 13 futbolistas. La nueva generación sacó la casta y demostró que está más que lista para empezar a dejar huella en el plano internacional.

The @OrlandoCitySC connection in full flow.



FREEMAN TO ELLIS TO PUT US IN FRONT!#USMNT x @VW pic.twitter.com/rlULMkHemx — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) October 7, 2026



Por su parte, Alex Freeman firmó una noche redonda al llegar a 25 apariciones consecutivas con su selección. El lateral no solo dio la asistencia del triunfo, sino que además se alzó como el hombre con más intervenciones defensivas del encuentro.

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