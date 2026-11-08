Manchester United evita la derrota en un electrizante 4-4 contra Aston Villa pero sigue en zona de descenso

Patrick Dorgu apareció en el minuto 96 para evitar que Manchester United sufriera otra derrota en la Premier League. Su cabezazo, tras un tiro de esquina, selló el empate 4-4 frente al Aston Villa en Old Trafford, donde el conjunto dirigido por Michael Carrick consiguió rescatar un punto después de estar dos goles abajo en dos ocasiones.

El resultado alivió momentáneamente el ambiente en el estadio, pero no modificó la delicada situación deportiva de los Red Devils. El equipo llegará al receso internacional en la antepenúltima posición, dentro de la zona de descenso, con apenas una victoria en sus primeros 10 partidos de liga.

La reacción final también evitó que Carrick afrontara el descanso con una nueva derrota, en medio de la presión por el mal comienzo de temporada. Los aficionados habían protagonizado otra protesta contra los propietarios del club antes del encuentro, aunque terminaron despidiendo a sus jugadores con celebraciones después del agónico empate.

Un comienzo desastroso y una reacción antes del descanso

El Manchester United volvió a mostrar sus problemas para iniciar los partidos. Apenas había transcurrido un minuto cuando Alysson adelantó al Aston Villa con un remate de zurda que pasó entre las piernas del guardameta Lammens.

La situación empeoró rápidamente. A los cuatro minutos, Nicolas Jackson aprovechó un rebote del portero local después de un disparo de Alysson y empujó el balón al fondo de la red para establecer el 0-2.

?? ¡ASTON VILLA PEGA PRIMERO EN OLD TRAFFORD!



¡Golpe tempranero de los visitantes! John McGinn asistió a Alysson, quien definió entre las piernas de Senne Lammens para poner el 0-1 en el marcador.



¡Mal y de malas para el Manchester United en casa! ?



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El equipo de Carrick, que venía de encajar dos goles en los primeros 17 minutos de su partido de mitad de semana contra la Roma, necesitaba una respuesta inmediata para evitar otro resultado adverso.

La encontró mediante Bruno Fernandes. El portugués convirtió un penalti provocado por una falta de Kamara sobre Cunha y acercó a los locales en el marcador. A partir de entonces, el United incrementó la presión y obligó al arquero japonés Suzuki a intervenir en varias ocasiones.

Cunha estuvo cerca de empatar con un disparo desde fuera del área, mientras Fernandes y Diallo también generaron peligro. La igualdad llegó antes del descanso, cuando Mazraoui alcanzó la línea de fondo y envió un pase hacia atrás que Youri Tielemans convirtió en el 2-2.

Villa volvió a tomar ventaja, pero Dorgu salvó el empate

El descanso no resolvió los problemas defensivos del Manchester United. En los primeros siete minutos de la segunda parte, el Aston Villa recuperó la diferencia de dos goles.

??? ¡PENAL PARA EL ASTON VILLA!



¡Error que puede costar caro! Diogo Dalot comete una falta sobre Alysson dentro del área y el árbitro señala la pena máxima a favor de los visitantes.



¡Mal comienzo del segundo tiempo para el Manchester United! ?



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Dalot cometió un penalti sobre Alysson y John McGinn se encargó de transformarlo. Poco después, el propio McGinn ejecutó una falta que terminó con un remate de Yoro contra el larguero. El rebote quedó disponible y Leon Goretzka aprovechó la oportunidad para marcar el 2-4.

?? ¡GORETZKA AMPLÍA LA VENTAJA DE LOS VILLANOS!



¡Se complica aún más el panorama para el United! Leny Yoro estuvo cerca de marcar en propia puerta, pero Senne Lammens logró detener su cabezazo. Sin embargo, el balón quedó suelto en el área y Leon Goretzka apareció para? pic.twitter.com/aY3KwnrCLw — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) November 8, 2026

Con ese resultado, el United parecía encaminado a su quinta derrota en la competición. Durante buena parte del segundo tiempo no encontró la misma intensidad ofensiva que había mostrado antes del descanso y el reloj comenzó a jugar en contra de Carrick.

Sin embargo, Joshua Zirkzee devolvió la esperanza a los locales al convertir dentro del área cuando se disputaba el tiempo añadido.

?? ¿LE ALCANZARÁ AL UNITED?



¡Hay esperanza en Old Trafford! Joshua Zirkzee, quien ingresó de cambio, aparece dentro del área y define para marcar el 3-4 ante el Aston Villa.



¡Los Red Devils buscan el empate en los últimos minutos! ?



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El gol impulsó una última ofensiva que terminó con la aparición de Dorgu, quien conectó de cabeza un córner en el minuto 96 para establecer el 4-4 definitivo.

?? ¡LOCURA EN OLD TRAFFORD!



¡Remontada con sabor a victoria! Patrick Dorgu apareció en un tiro de esquina y marcó en los últimos instantes para sellar el empate 4-4 del Manchester United ante el Aston Villa.



¡Los Red Devils rescataron un punto sobre la hora! ?? pic.twitter.com/2bHhRtiWeJ — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) November 8, 2026

El empate dejó sensaciones distintas para los dos equipos. Manchester United evitó una derrota que podía aumentar todavía más la presión sobre su entrenador, pero continúa en el puesto 18, con una sola victoria en 10 jornadas.

La remontada permitió a Carrick ganar algo de margen, aunque el resultado no resuelve la crisis deportiva del club. Aston Villa, por su parte, dejó escapar una ventaja de dos goles en los minutos finales y se marchó de Old Trafford sin los tres puntos.

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